台東》民進黨選情看好 但年改、陸客議題最傷

2018年10月19日 22:11 中時 曾薏蘋

民進黨台東縣長候選人劉櫂豪被視為民進黨歷年來最強的台東縣長候選人，黨內對他寄予厚望，尤其原住民選票，出現成長；不過劉櫂豪還是有一番挑戰，輔選幹部不諱言，年金改革、陸客不來確實讓民進黨受傷很重。劉櫂豪說，他為數不少的好友，當初投資確實為了陸客，多少會有不諒解。

民進黨台東縣唯一一席議員洪宗楷指出，當初陸客要來時，他就提出緊告，台東屬於淺碟經濟圈，陸客一來飯店不夠，就選擇蓋民宿，新蓋的透天別墅原本一棟4、5百萬，經過這波炒作，變成上千萬，台東房價上漲一倍多，都已經飽和，前面幾年不錯，但陸客一不來，飯店沒生意，只好促銷，國旅客人跑去住飯店，民宿沒生意只好開始賣，現在一堆民宿蓋得很漂亮卻沒人住，所以業者就幹譙民進黨政府，「亂搞」。

他認為，這點對劉櫂豪非常傷，大家都已經被養成這樣的經濟模式，殊不知有很多影藏風險在裡面。

至於年改，劉櫂豪說，年改一定對選舉有影響，但他態度一致，很感謝他團隊很多軍公教人員，例如服務處長是退休老師、執行長是縣府一級主管退休，幫他開車是退休軍人，沒領薪水的志工很多也是退休軍公教，但是他態度都一致，包括面對李來希，他也是ㄧ樣說法。

劉說，小英總統五月份來台東，搭機北返前跟他說，「年金改革會對你產生一些影響」；他回應，兩邊發言都有過度激烈的人，這樣對討論這件事是沒有幫助，只會造成過度對立。他無法代表所有的人，但只能感謝所有軍公教人員；經過一段時間越來越多朋友，對年改造成衝擊，他們願意說這選舉再選現場，在選憲政領導人，他很感謝。

在訴求年輕人回鄉，選舉幹部認為，沒有效果，「人家就說你車票難買」；周三中常會前，鐵路局等單位開會；洪宗楷當場就說，新的訂票系統104年系統標給中華電信，今年年底還無法上線，都已經落伍了還在第四代；說了半天沒有票就沒有票，改變訂票系統一樣沒有票。

至於鐵路雙軌化何時完成？交通部說要7年，據了解，洪在會中就對交通官員表示，「拜託，七年蔡英文都卸任了」；這個進度馬英九、蔡英文來做都一樣，「能不能學學柯Ｐ3天就拆橋，今天上新聞，一樣又被罵，開這個會做什麼？」劉櫂豪一直在很重視這個問題，但是結果選民還是沒票，也是被罵。

前瞻開那麼多支票，不是馬上實現，地方會有感？劉櫂豪說，要去評估，但要誠實向縣民報告，台東選民對這些大型建設產生質疑其實有歷史淵源，每年選舉都說要蓋高速公路，都說民國92年要通車，大官都來背書，但現在連入口都沒，所以大家都說，又來騙；花東鐵路雙軌化雖然還要一段時間，現在最卡的是環評，花東鐵路雙軌化大都沒有新路線，大眾運輸對環境影響最小，又不挖新山洞，連環評都要109年，這是最沒有爭執的重大建設，行政機關要去溝通，環評時間縮短，交通部應該要在這段時間同時規劃，行政院說通車要2025年；「花東雙軌化，環評109年才好要嚇死人，要表現你們的積極度，請環評委員多來幾趟」。

(中時 )