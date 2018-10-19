台東》小英學生 劉櫂豪翹課多 「感謝總統當年沒當我」

2018年10月19日 22:13 中時 曾薏蘋

民進黨台東縣長候選人劉櫂豪是蔡英文總統政大的學生，談起當年的老師蔡英文，劉櫂豪ㄧ臉尷尬，他說因為當年一心一意只想考律師，很少去上看，他打趣說，「我若是以後早知道她會當總統，我就會天天去上」； 「感謝她沒當我」。

此外，高雄市代理市長許立明是政大法律系同一組、同班同學；劉說，兩人因為常常沒去上課，雙雙榮登班上「最佳避不見面獎」；當時他們常常去參加社會運動，「我們不是在班上認識，是在街上認識」。

談起蔡總統的學生，劉櫂豪說，「我都不好意思說，我上大學都沒在上課」，他原本念中原建築系，大二時轉政大法律系，把大學當補習班念，當時他已認知，建築是領域創作，自己沒天份，畢業可能當建築師，卻當不了出色的建築師，但法律是他的有興趣，所以決定轉學。

他說，政大唸三年，他去修蔡總統的「英美法導論」，我那一心一意要考上律師，學校進度太慢，所以很少去上課；他笑說，「我若是以後早知道她會當總統，我就會天天去上」。

劉說，「我只剩兩種課會去上，那就是體育跟軍訓，因為一定會點名」；「感謝她沒當我」。

劉櫂豪回憶，唸政大時，他是個體戶，常常翹課，跟許立明是同班同學，「他比我更厲害，完全不上課，到處幫人家助選，許陽明、沈富雄等」，後來看到許考上政大法研所就覺得，「他怎麼那麼厲害」。

「我們不是在班上認識，是在街上認識」；他說，那時是在抗議刑法一百條，他是個體戶，沒有參加任何學運團體，看到政大在現場發便當就跑過去，擔任政大領導人的許立明就問他，「同學，你是政大？」他回憶，有一次開班會，班上決定來投「最佳避不見面獎」，選三個人，他跟許都獲選。

提到在黨內跟他有瑜亮情節的前立委賴坤成，這次也跟他上演大和解，為他站台，劉櫂豪說，他跟賴坤成是有競爭關係，生活習性也難免有不同，但他們都有共同的大目標現在很多國民黨還想要見縫插針，再怎樣也想用怪手挖出一條鴻溝，卻完全忽略民進黨人的政治DNA，會以大局為重。

(中時 )