台東》民進黨原民票大突破 結盟藍營背景原民委員成關鍵

2018年10月19日 22:05 中時 曾薏蘋

民進黨這次在台東縣長選舉大有希望，民進黨秘書長洪耀福更是肯定，劉在原住民的支持度有成長；候選人劉櫂豪最大突破是，原民會委員任用不少藍營背景的原住民政治人物，是原住民票源成長的關鍵。

台東縣原民人口約佔三分之一，約有8萬人，是全國原住民比例最高的縣；民進黨這次原住民支持度有成長的主因是因為執政後，原民會委員的任用藍營背景委員成為關鍵。

民進黨唯一在台東縣的議員洪宗楷指出，劉櫂豪突破原住民的部分，原民會布農族族群專任委員任用曾參選台東縣議員的伊藍明基努安，由於伊藍有藍營背景，一度劉的後援會氣到把匾額寄回來，「認為劉為什麼要用他？」但這就是劉櫂豪成功地方。

他說，若一直用舊的支持者，民進黨就沒有辦法突破，伊藍這次用信心希望聯盟黨籍參選議員，有可能會帶動劉選情，；排灣族專委則用軍公教聯盟的退休教官蔣爭光，他民進黨原住民票最差的地方金峰鄉，上次代表軍公教福利聯盟選金峰鄉鄉長，只差對手六十幾票，這次他又選鄉長，將會帶動劉選情；劉用蔣時，也有人翻臉，只差沒寄回匾額；黨中央在2016年開始佈建原住民鄉鎮後援會，有很大幫忙。

劉的選舉幹部也說，林正二也是突破點，林是阿美族，也是人口最多的原住民，前台東縣長陳建年是卑南族，但是從陳的女兒，民進黨立委陳瑩的得票就可以知道，陳家在台東不是很夠力，所以陳拉林是正確的，林有實力，林欠陳人情，日前中常會陳建年會中提到，劉櫂豪曾去邀林正二進入團隊，但林告知，已經支持饒慶鈴，最後林「回頭是岸」，目前擔任劉櫂豪原住民後援會總召集人，相信陳建年扮演重要角色。

選舉幹部表示，劉身邊沒有重要阿美族幕僚，林和阿美族的前台聯立委陳蘭姆洛，是第一個加入劉櫂豪陣營。

此外，據了解，陳建年在日前中常會也對原民會主委夷將頗不以為然，會中表示，原民會沒有半個幫劉櫂豪，處長、副處長都沿用前朝；蔡英文總統則交代行政院秘書長卓榮泰去了解。

不過據了解，劉在9月時，台東市支持度是領先對手，但是10月又下降，市區支持度國民黨突然上升，以前劉在漢人選票是拿下6成多，變成原住民民調上去，市區卻下降。

劉櫂豪選舉操盤手認為，原住民在台東佔3成，若民進黨在3成中佔了3成，就代表有機會，只是過去民進黨在漢人是贏的，原住民是輸的；不過也不用太迷思在原住民選票，現在是漢人選票出問題，就是在軍公教，還有劉不太跑廟，因為很虔誠教徒，加上台東廟太多，但是台東市區廟裡的年輕人、一般人，大概也有三千票。

劉櫂豪則表示，原住民除了歷史因素，民進黨也要去思考，或許經營不夠深或用的方法不好；民進黨在台東以後選舉，一定會有很多接棒人，後一定有來者，用情感跟時間去經營。

(中時 )