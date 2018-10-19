台東》縣長選舉 釋迦成為箭靶 劉櫂豪：台東釋迦超越藍綠、跨越兩岸

蔡英文與劉櫂豪師生關係，全力挺

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劉櫂豪是民進黨這次最強的台東縣長候選人

近年來選舉，中國因素影響選情最明顯的話題就是農產品銷陸，這次年底台東縣長選舉，釋迦就成為箭靶；民進黨台東縣長候選人劉櫂豪認為，台灣外銷水果不是政治人物打出來的市場，是產農跟貿易商打出來的；「台東唯有釋迦可以超越藍綠、跨過兩岸」。

民進黨在台東唯一的議員洪宗楷指出，鳳梨釋迦是台東目前外銷量做大的水果，但外銷大陸跟政府一點關係都沒有，是民間自己簽的，今天換任何縣長或總統，根本無法影響、或用任何阻擋手段讓鳳梨釋迦外銷到大陸，因為這是民間自己簽的單。

他認為，能做貿易的，基本上在中國大陸關係都非常好，並不太擔心被中國祭出任何手段。這和虱目魚丸外銷大陸問題不一樣。

劉櫂豪選舉幹部透露，很多問題都不是外界看到那樣，但是這對劉櫂豪殺傷力非常大，國民黨主打「若是換縣長，釋迦無法外銷」。但是民眾沒有時間聽你解釋這些，常常解釋完後，國民黨就去講「民進黨不倒，人民不會好」，這個口號講的很多、布條也在掛。

劉櫂豪說，台東的鳳梨釋迦銷到大陸的量已經不足夠銷給其他國家，但農民還是會憂心，「民進黨當選什麼職務，中國就不買我們農產品」這件事，選舉已不是第一次講，2014普通講，因為認為他選不上，2016年他選立委、蔡英文選總統時就講得很兇，這次講得更兇，這次力道更強，且是有組織性在講，連前總統馬英九來沒有祝福台東，也是只說一件事，「如果不選誰就不買我們的」。

他說，若從農委會數字，2016年之後連續二到三年時間，台東鳳梨釋迦持續穩定出口到中國，尤其南部鳳梨，這些都在民進黨長期執政的縣市，從數字看起來，外銷中國大陸都是穩定，出口穩定；此外，「我們非常歡迎大陸買我們的水果，但也是希望其他外國來買」，他計畫在當選後，對和大陸很有淵源各行各業的人，主動拜訪及開拓市場，只是選舉到了，對手就會用扭曲、恐嚇「選對方你們東西無法出口」為口號；利用人民的單純跟善良達到其政治目的。

劉櫂豪認為，台東鳳梨釋迦不是透過政治因素而是市場因素，哪一個政治人物敢說，「鳳梨釋迦外交到大陸是他促成的。」因為那是貿易商去拓展外銷市場；台東原本就有很多在做鳳梨釋迦收購的貿易商，大概在阿扁後期就已經開始在嘗試打開市場，後來逐漸加溫，是台灣貿易商能力太好；若是政治人物拓展，早就敲鑼打鼓。

(中時 )

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