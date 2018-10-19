彰化》縣議員第4、5、6、7、8、9選區候選人號次出爐

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

2018年10月19日 21:48 中時 吳敏菁

彰化縣選委會18日辦理縣議員候選人號次抽籤，彰化縣議員第2、3、4、5、6、7、8、9選區，依序抽籤號次出爐。

第4選區包括員林市、大村鄉和永靖鄉，應選8席，13人抽號次：1號曹嘉豪、2號張雪如、3號涂俊任、4號張錦昆、5號劉惠娟、6號江武飛、7號張素芬、8號葉麗娟、9號黃正盛、10號賴澤民、11號張欣倩、12號黃金堂、13號江吉存。

第5選區包括埔心、溪湖、埔鹽，應選5席，8人抽號次：1號張國閔、2號許晉揚、3號洪本成、4號陳玉姬、5號歐陽蓁珠、6號張春洋、7號李清木、8號陳重嘉。

第6選區包括社頭、田中、二水，應選4席，7人抽號：1號鄭俊雄、2號張源清、3號許書維、4號蕭如意、5號陳正忠、6號蕭淑芬、7號劉景滄。

第7選區，包括田尾、埤頭、北斗、溪州， 應選5席，7人抽號次：1號黃盛祿、2號謝典霖、3號莊燈堯、4號江熊一楓、5號李浩誠、6號吳錦潭、7號劉淑芳。

第8選區，包括二林、芳苑、大城、竹塘應選5席，9人抽號次：1號陳適當、2號洪于仗、3號張國棟、4號陳一惇、5號謝彥慧、6號蔡家豪、7號吳淑娟、8號洪騰明、9號蔡金蓮。

第9選區是平地原住民，應選1席，3人抽號次：1號阿發瓦特‧阿汶薄薄、2號陳榮妹

、3號唐顏華。

(中時 )