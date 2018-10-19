3D娛樂用餐模式正夯！「小廚師奇遇記」好評延長到2月

2018年10月19日 23:35 中時 何書青

用餐期間可看見小廚師在海中大戰龍蝦，趣味性十足。（台南晶英酒店提供）

台南晶英酒店引進比利時團隊利用3D裸視投影結合料理的「世界上最小的廚師— Le Petit Chef」餐桌秀自推出以來佳評如潮，因此特別決議將餐期延長至2019年2月28日，並延伸推出「小廚師奇遇記住房專案」，近期更將舉辦「最狂贈獎」回饋消費者的活動，獎項囊括台灣高鐵乘車票卷、五星酒店住宿加上小廚師用餐體驗，價值近2萬5000元超級大獎。

「世界上最小的廚師—Le Petit Chef」是由來自比利時的科技公司打造，他們將3D裸視軟體、結合精密的投影與動畫技術，並加入美食元素以及主廚料理，創造出一整套新奇的餐飲體驗，設計團隊為每道菜色編寫故事，透過身歷其境的聲光影像娛樂讓賓客驚喜連連，顛覆傳統的用餐經驗。

賓客們被邀請進入如同進電影院看電影時般的全黑環境，看身高僅5公分的迷你小廚師展開一連串尋找食材以及大展烹飪技巧的奇幻之旅，影片結束後，食物香氣隨之飄來，服務人員將會把相似度百分百的真實菜色上桌，極具創意與趣味的體驗適合闔家大小一同參與。

過程中可見到小廚師在海中大戰龍蝦、賣力現烤牛排，最後還在冰天雪地裡製作冰淇淋等種種冒險情節，4道菜色包含逃跑的海鮮、美國緬因龍蝦、頂級肋眼牛排、開心果冰淇淋佐鮮奶油，每套1780元。

為使更多饕客可以大飽口福，另推出包場同歡專案，除4道經典菜色外，還能嘗到法式鴨肝薄餅與法式烤米布丁，共6道料理；若想與小廚師共度午後時光，還有「下午茶套餐」可選，每位580元。「小廚師奇遇記」每場次限定12席，而現在預訂「小廚師奇遇記住房專案」可入住16坪小西門套房，含自助式早餐與小廚師奇遇記套餐2客，雙人成行平日每晚7299元起。

台南晶英酒店今秋也將舉辦「最狂贈獎」活動，只要於台南晶英官方臉書粉絲專頁或Instagram按讚貼文及標註好友留言，就有機會抽中價值近2萬5000元的超級大獎，獲得起訖站任選的台灣高鐵乘車票券2張、免費入住台南晶英酒店5星套房、以及體驗「小廚師奇遇記」。

(中時 )