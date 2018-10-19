高雄》市長選戰最新民調來了 領先的是他！

2018年10月19日 22:13 中時電子報 黃麗蓉

高雄市長選戰又一新民調出爐！英派「台灣世代智庫」今天公布民調，民進黨參選人陳其邁以支持度39.8%，領先國民黨參選人韓國瑜的32.5%，兩人差距7.3個百分點，24.7%的民眾則尚未表態。

在「看好度」方面，看好陳其邁會當選的市民佔52.3%，僅有29.1%的民眾較看好韓國瑜，另17.0%的民眾並未表態。

從交叉分析來看，支持度（請問您比較希望誰來做我們的市長？），陳其邁輸給韓國瑜的地區包括：高雄市第一選區（桃源區、那瑪夏區、甲仙區、六龜區、杉林區、內門區、旗山區、美濃區、茂林區）、第四選區（楠梓區、左營區）、第七選區包含（三民區）、第九選區包含（鳳山區）等選區輸給韓國瑜。

陳其邁支持度勝出區域為：第二選區（茄萣區、湖內區、路竹區、阿蓮區、田寮區）、第三選區（永安區、岡山區、燕巢區、彌陀區、梓官區、橋頭區）、第五選區（大社區、仁武區、鳥松區、大樹區）、第六選區（鼓山區、鹽埕區、旗津區）、第八選區（前金區、 新興區、苓雅區）第十選區（前鎮區、小港區）、第十一選區（大寮區、林園區）。

再從年齡層來看，陳其邁在20-29歲部分輸給韓國瑜4.1%，30-39歲部分輸給韓國瑜1.7%，40-49歲輸1.8%，不過在50-59歲、60歲以上，陳其邁都勝出。

該民調由台灣世代智庫委託大社會民調中心執行，10月15日至18日晚間進行訪問，成功訪問2102位成年人，並針對合併前的高雄縣市區域分別訪問超過1000筆資料。在95%信心水準下，抽樣誤差於正負2.14%。調查以高雄市住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及行政區進行樣本代表性檢定後加權處理。

(中時電子報)