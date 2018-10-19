中職》台南連2戰扛再見轟 郭阜林：難忘的夜晚

郭阜林擊出再見全壘打。（統一獅粉絲團提供）

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中時電子報
/台南報導

今年台南的最後一場例行賽郭阜林就以再見轟助隊留下勝利，19日在台南球場的季後挑戰賽首戰，他又擊出戲劇性的再見轟，幫助統一獅以4比1擊敗富邦悍將。賽後郭阜林表示，只想把球打高、往外野打，沒想到竟是一發全壘打，郭阜林笑說：「今天是一個難忘的夜晚。」

台南連2戰扛再見轟 郭阜林：難忘的夜晚
郭阜林敲再見轟 猛獅笑收挑戰賽首勝

富邦一開賽就率先得分，統一則是3局下才靠著林祐樂、陳傑憲的安打追成1比1平手，隨後雙方投手及守備均能有效守住本壘壘包，直到9局下，富邦投手林羿豪對潘武雄投出四壞保送，又讓高國慶擊出安打形成一、三壘有人，富邦換投郭泓志，面對首位打者郭阜林就被擊出再見全壘打。

「擊出球的當下只是覺得可以把三壘的隊友送回來，所以很開心的舉起雙手，沒想到竟然是全壘打。」郭阜林說，當時不認為郭泓志會保送他，且郭泓志的直球有尾勁，所以就是抓準他的快速直球對決。

本季例行賽在台南球場的最後一場比賽，郭阜林同樣在9下擊出再見全壘打，19日季後挑戰賽首戰又在台南球場揮出再見轟，上回MVP是投出中職史上首場完全比賽的瑞安，今天他則是抱走單場最有價值球員獎項。

他笑說：「上次瑞安的貢獻真的很大，其實今天伍鐸的球也很刁鑽，面對他就是做好基本功。」最後郭阜林也表示：「希望這發全壘打可以讓球隊更有向心力，再贏下2場比賽，前進總冠軍戰。」

(中時電子報)

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