洲際酒店集團重新打造麗晶酒店及度假村！正式簽約吉隆坡

2018年10月19日 23:34 中時 何書青

洲際酒店集團（IHG）今年3月宣布收購麗晶酒店及度假村的多數股權，將此品牌帶入集團旗下的豪華酒店系列當中，昨（18日） 重新推出為高端酒店業訂立新標準的麗晶酒店及度假村品牌，並簽署與Multibay Development Sdn. Bhd共同發展的吉隆坡麗晶酒店經營管理合約。

麗晶酒店的全新品牌定位，旨在實現「以嶄新奢華和大膽創新意念而享譽全球」之目標。洲際酒店集團行政總裁柏思遠（Keith Barr）表示：「我相信全新且令人印象深刻的品牌定位和形象，能協助我們將品牌帶到世界各地、更多的旅遊與商務據點，維持且提升麗晶在高端酒店業的領導地位。」他也表示麗晶和金普頓品牌皆為集團帶來巨大的成長潛力，使集團可迅速擴大豪華酒店市場的全球業務。

晶華國際酒店集團董事長潘思亮說：「洲際酒店集團對於麗晶品牌的願景與我們同出一轍。洲際酒店集團收購麗晶酒店多數股權已有四個月的時間，我們充分地看到雙方合組合資企業的積極動能以及未來可期的目標。對於麗晶而言，這是令人振奮的一刻，因為我們能將品牌推向全球，並令其與時俱進、發展為吸引現今和未來賓客的品牌。」

隨著麗晶全新的品牌定位與形象的推出，洲際酒店集團也將竭力對外拓展麗晶酒店系列，由現有營運中的六家酒店發展至40家，遍佈全球主要城市和知名度假勝地。

(中時 )