20倍音速滑翔武器 普丁：「先鋒」即將服役

俄羅斯總統普丁公開表示，今年3月時對外宣稱研製中的高超音速滑翔武器「先鋒」(Avangard)綜合體，即將在數月內服役。此款速度高達5馬赫至20馬赫的武器服役後，將向世界證明，俄羅斯是全世界首個具備研發此種突破性技術的國家。
《環球網》引述《今日俄羅斯》的報導說，普丁在索契的召開的國際論壇俱樂部會議上說，「為回應美國在反導系統方面取得的進步，我們正在提高我們的打擊能力，一些（武器）已經可以投入使用，其他的也將很快部署。」他說，「先鋒」高超音速武器系統「將在數月內部署」。
高超音速滑翔武器是一種能在高空中以超過5馬赫（即5倍音速）的速度機動飛行的飛行器，相比可以被預測軌跡的常規導彈彈頭，高超音速武器更難以攔截。俄羅斯國防部說，先鋒高超音速滑翔武器使用有翼彈頭，已經開始量產。它的飛行軌道離地面數十公里，最快速度可達20馬赫，其高機動性和繞過反導防區的能力將使現有防空系統束手無策。
報導說，由於高溫、高壓帶來的影響，以高超音速飛行給材料科學和工程學方面帶來了許多挑戰。俄羅斯已經研發了一款名為「匕首」(Kinzhal)的高超音速導彈，並裝備俄軍部隊使用。這款武器被認為是打擊航母戰鬥群的重要手段，而航母戰鬥群是美國在全球範圍內投放軍事力量的支柱。
普丁表示，在高超音速武器方面俄羅斯領先於其他國家。「我們能很肯定說，這是一個事實，我們在這一領域超越了其他的競爭對手。目前沒有別的國家部署了高超音速武器，有些國家計劃在未來18到24個月進行試驗，而我們的高超音速武器已經服役。」
「先鋒」和「匕首」高超音速武器是普京在今年3月正式公佈的多款新型武器中的兩種，另外還有「薩爾馬特」(Sarmat)新型洲際導彈也已經接近部署，該導彈也被設計用於搭載「先鋒」高超音速滑翔武器。
普丁還說，其他多款未來武器系統也正在研發之中，包括核動力巡航導彈和核動力水下潛航器，這兩款武器採用了小型化的核反應堆。另外還有一款戰術激光武器也在研發中，儘管它在未來戰爭中的角色還不是很明確。
據俄媒公開資料顯示，「先鋒」是以大型火箭助推器為載體，攜帶彈頭的飛行器能夠衝出大氣層並做自由段飛行，行至目標上空約30千米左右時，導引頭開機進行末端制導，導彈衝向目標完成攻擊。
(中時電子報)