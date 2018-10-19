20倍音速滑翔武器 普丁：「先鋒」即將服役

圖為俄羅斯電視台播出先鋒滑翔武器由太空中高速下滑對敵進攻的示意圖。（圖／美聯社）

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中時電子報
俄羅斯最新戰略武器20馬赫高超音速滑翔體

俄羅斯總統普丁公開表示，今年3月時對外宣稱研製中的高超音速滑翔武器「先鋒」(Avangard)綜合體，即將在數月內服役。此款速度高達5馬赫至20馬赫的武器服役後，將向世界證明，俄羅斯是全世界首個具備研發此種突破性技術的國家。

俄羅斯的先鋒高超音速滑翔武器由重型火箭送上太空後再重返地面進行攻擊的示意圖。（圖／美聯社）

《環球網》引述《今日俄羅斯》的報導說，普丁在索契的召開的國際論壇俱樂部會議上說，「為回應美國在反導系統方面取得的進步，我們正在提高我們的打擊能力，一些（武器）已經可以投入使用，其他的也將很快部署。」他說，「先鋒」高超音速武器系統「將在數月內部署」。

高超音速滑翔武器是一種能在高空中以超過5馬赫（即5倍音速）的速度機動飛行的飛行器，相比可以被預測軌跡的常規導彈彈頭，高超音速武器更難以攔截。俄羅斯國防部說，先鋒高超音速滑翔武器使用有翼彈頭，已經開始量產。它的飛行軌道離地面數十公里，最快速度可達20馬赫，其高機動性和繞過反導防區的能力將使現有防空系統束手無策。

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報導說，由於高溫、高壓帶來的影響，以高超音速飛行給材料科學和工程學方面帶來了許多挑戰。俄羅斯已經研發了一款名為「匕首」(Kinzhal)的高超音速導彈，並裝備俄軍部隊使用。這款武器被認為是打擊航母戰鬥群的重要手段，而航母戰鬥群是美國在全球範圍內投放軍事力量的支柱。

俄羅斯米格-31所搭載的匕首高超音速首彈。（圖／美聯社）

普丁表示，在高超音速武器方面俄羅斯領先於其他國家。「我們能很肯定說，這是一個事實，我們在這一領域超越了其他的競爭對手。目前沒有別的國家部署了高超音速武器，有些國家計劃在未來18到24個月進行試驗，而我們的高超音速武器已經服役。」

「先鋒」和「匕首」高超音速武器是普京在今年3月正式公佈的多款新型武器中的兩種，另外還有「薩爾馬特」(Sarmat)新型洲際導彈也已經接近部署，該導彈也被設計用於搭載「先鋒」高超音速滑翔武器。

普丁還說，其他多款未來武器系統也正在研發之中，包括核動力巡航導彈和核動力水下潛航器，這兩款武器採用了小型化的核反應堆。另外還有一款戰術激光武器也在研發中，儘管它在未來戰爭中的角色還不是很明確。

據俄媒公開資料顯示，「先鋒」是以大型火箭助推器為載體，攜帶彈頭的飛行器能夠衝出大氣層並做自由段飛行，行至目標上空約30千米左右時，導引頭開機進行末端制導，導彈衝向目標完成攻擊。

(中時電子報)

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文章來源：20倍音速撒手鑭！俄「先鋒」將在數月內服役

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