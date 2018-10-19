丹麥公開賽》戴資穎10連勝大陸陳雨菲 殺入女單4強

2018年10月19日 22:42 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

「世界球后」戴資穎19日在丹麥公開賽女單8強，遭遇過去9次對戰全都勝出的中國大陸女將陳雨菲，儘管次局曾經遭遇亂流，仍以21比13、12比21、21比9拿下對戰10連勝，率先殺入女單4強。

戴資穎和陳雨菲過去在世界羽聯（BWF）賽事交手過9次，全部都是小戴獲勝，兩人在今年7月印尼公開賽的對壘，戴資穎打滿3局獲勝，這次在丹麥又打3局，只是結局沒變。小戴下役對手仍來自對岸，將是何冰嬌vs.蔡炎炎的勝方。

蔡炎炎年僅18歲，僅於2015年碰過小戴1次，小戴以直落2勝出。何冰嬌對小戴則以2勝6敗居下風，不過最近一次在上海世錦賽交手由何冰嬌勝出，中止對戰6連敗。

戴資穎（上）生涯10度對陣陳雨菲，全都拿下勝利。（badminton photo提供）

8強面對陳雨菲，戴資穎打得從容，一開賽兩度突推後場，球都精準壓在線上，還讓陳雨菲吞下1次挑戰失敗。小戴不但用假動作讓陳雨菲摸不著頭緒，首局殺球手感也很犀利，甚至連後退情況下都能直線扣殺致勝球，首局5比4後催出一波6比0攻勢，後段再發動一次連得5分的猛攻，輕鬆拿下首局。

第2局雙方換邊，小戴似乎是受到風勢影響，後場長球屢屢出界，連帶網前短球也無法隨心所欲，7比9落後時連丟6分，陳雨菲也比首局更進入狀況，以一波8比1猛攻拉開差距，以21比12扳回一城。

決勝局小戴先換回首局所占的半場，攻勢也如首局般犀利，尤其6比3領先後，一次雙方此役最多拍的來回僵持，小戴最後以近身殺球得手，順勢打出一波5比0攻勢，以11比3進入技術暫停。換邊後小戴先搶2分，有10分領先心情篤定，最終以11分之多收下4強門票。

(中時電子報)