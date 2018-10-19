中職》挑戰賽首勝開張 蔗總大讚羅里奇、林祐樂

統一獅郭阜林（左）與總教練黃甘霖。（鍾亞芳攝）

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中時電子報
/台南報導

統一獅19日以郭阜林的再見全壘打擊退富邦悍將，4比1收下季後挑戰賽首勝，除了郭阜林的驚喜一轟，總教練黃甘霖對先發投手羅里奇（Josh Roenicke）與林祐樂的投捕表現讚不絕口。

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羅里奇此役主投6局用了89球，只被擊出2支安打、投出5次三振與1次四壞保送，僅失1分為責失分。且隨後王鏡銘、邱浩鈞、陳韻文各接替1局投球均無失分。

獅隊此役能獲勝，投手群的優異表現絕對是關鍵之一，獅隊總教練黃甘霖賽後大讚道：「羅里奇、林祐樂的投捕搭擋給球隊的守備及打打擊很多安定感。雖然8局下（攻佔得點圈）我們沒得分，但9局下郭阜林擊出那支全壘打幫助我們贏球。」

統一今晚雖贏球，但安打王陳傑憲在3局下跑壘跌傷，5局就退場由蘇智傑接替打擊與守備，談及陳傑憲的傷勢，黃甘霖說：「陳傑憲當下腳就有點腫，下場後防護員立刻幫他針灸還有冰敷，明天能否上場還要再觀察他的狀況。」

富邦先發投手伍鐸投完7局僅失1分、在平手局面退場，沒想到接下來富邦動用4位牛棚投手仍無法為球隊拿下勝利，賽後總教練陳連宏說道：「選手都盡力了，伍鐸投得不錯，結果就是這樣，回去會再調整球隊的打擊。只剩下4場比賽，牛棚調度來說，只要能守住失分，每個人都要上去投。」

20日富邦與統一將於台南球場進行季後挑戰賽第2戰，雙方均未公布先發投手。

(中時電子報)

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