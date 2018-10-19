林宥嘉受陳奕迅一句話影響 排開跨年享天倫樂

林宥嘉年底將啟動全新巡演。(華研提供)

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林宥嘉和小朋友們。(華研提供)

宥嘉今舉辦記者會宣布全新世界巡迴演唱會「idol」即將於12月29日、12月30日一連兩天在台北小巨蛋登場。他表示，每年跨年都有工作，今年特地排開留空檔為了享受天倫樂，但對於是否有可能跨年場再次加場，他則不置可否，笑說希望不要加場，但仍得看公司安排。

今天活動上請來8名小朋友，紛紛裝扮成自己心中的「idol」，他表示偶像確實會影響一個人的價值觀，他的偶像陳奕迅也曾在他當爸以後告訴他：「要好好享受天倫樂。」因此讓他更加深自己以家為重的觀念。被問到是否現在開始放自己的歌給兒子「酷比」聽，他笑說：「他還太小啦！」但因為兒子的關係接觸到許多兒童歌曲，還常自己聽到忘我，連兒子的奶嘴掉了都沒發現。他也會用娃娃音唱〈說謊〉給兒子聽，或是自己編一些歌曲哼唱，要讓兒子習慣他和老婆丁文琪的聲音。

林宥嘉過去在選秀節目時期就結識袁惟仁，他表示今年還有在錄音室遇到袁跟他說：「加油，好嗎？」兩人還一起聊音樂，當時並沒有發覺他身體有什麼異狀，因此看到袁惟仁的新聞後也相當不敢置信，「真的很希望小胖老師平安，一定要平安。」

演唱會門票將在27日中午開賣，購票洽KKTIX及全家便利商店。

(中時 )

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