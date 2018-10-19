高雄》韓國瑜還要追25萬票？ 人渣文本一張圖爆玄機

國民黨高雄市長參選人韓國瑜。(中時資料照片)

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中時電子報
這張圖的單位是萬，在最下方的2008，藍綠的票是差不多的。接下來藍營就一路滑，綠一路加，陳菊拿下99，蔡英文也有96，藍大概就55萬票。 (翻攝人渣文本臉書)

國民黨高雄市長候選人韓國瑜網路聲勢極旺，筆名「人渣文本」的輔大助理教授周偉航曾在節目指出，韓國瑜還要再追25萬票？有網友不解，人渣文本今天再用一張圖爆其中玄機。

人渣文本在臉書指出，這張圖的單位是萬，在最下方的2008年，藍綠的票是差不多的(前方的市區得票和後方的縣區得票加總後)，算是國民黨最近一次在現今高雄市行政區贏大格局選舉。接下來藍營選票就一路滑，綠一路增加，陳菊拿下99萬，蔡英文也有96萬，藍大概就55萬票。如果料敵從寬，假設綠營票會退回2008底部，大概是在80萬左右，藍營就要想辦法從55萬拿回80萬才會贏。

人渣文本點出，那藍營這25萬票要從哪來？不但要從綠營(投蔡英文和陳菊的)搬15萬票回來，還要喚起自己跑掉的隱藏10萬票。這是非常困難的，代表你要找到大量的：

1.投過陳菊與蔡英文，這次改支持韓國瑜，這要15萬票。約總投票數10%，約高雄成年人口7%，每12個高雄人就要找到一個，每6個投蔡英文的就要找到1個。有這麼容易嗎？

2.之前10年越來越不去投票，這次願意出來支持韓國瑜。這要10萬票。

人渣文本表示，1+2都要出來投票，韓國瑜才會贏。但現在一堆韓粉都是之前每次都投國民黨的，加上韓國瑜就是明掛著國民黨籍，這會是個巨大的劣勢，中間選民就算不爽民進黨，也很可能不會出來投。

網友回應說：「老師你忽略到年輕人的影響力了，之前選舉很多年輕人出來投，但這次韓國瑜就是主打北漂+青年這塊，而這塊就是你口中的之前投過蔡英文or陳菊的人，並且這區塊的情勢是韓國瑜佔優勢。所以韓國瑜要強化的是年輕人的投票率，而陳其邁要強化的是老綠人的投票率。」、「韓國瑜輸，我就跳愛河。」、「我遇到的高雄人，有些人的確是轉投韓了，大概10%是本來不投或投綠。但沒有到25%那麼多。」、「我家就有7張票轉投韓了。」

(中時電子報)

文章來源：人渣文本臉書

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