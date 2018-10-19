消息人士：習近平與川普將於11／29在阿根廷G20峰會前夕會晤

2018年10月19日 23:57 中時電子報 盧伯華

據美國政治網站《Politco》引述不願透露姓名的消息來源稱，中國國家主席習近平和美國總統川普已原則同意於下個月在布宜諾斯艾利斯舉行的G20集團峰會期間會晤，兩人會晤時間暫訂於峰會正式召開前一天的11月29日。

報導說，如果消息確實，這將是近一年來中美兩國領導人之間的第一次面對面會談，這顯示華盛頓和北京都準備好緩解貿易緊張局勢。

習近平最重要經濟幕僚之一的中國國務院副總理劉鶴週五向大陸媒體表示，北京和華盛頓「目前正在相互接觸」。雖然外界認為劉鶴的說法可能是為安定投資者與股市的信心，但貿易戰對中國股市的影響比心理上的影響真實多了。

報導指出，目前白宮和中國外交部都沒有公佈兩位領導人參加G20集團峰會的行程表。

總部位於華盛頓的保守派智庫美國企業研究所（American Enterprise Institute）學者西瑟斯(Derek Scissors)表示，川普和習近平「除非發生重大情況，否則雙方一定會進行會晤。」

西瑟斯說，美國和中國「正試圖在會晤時提出一個解決問題的框架」，但他沒有進一步說明這項訊息的來源。目前此一框架的範圍有多大還不清楚，但有望在幾個月內完成一項短期協議。

西瑟斯說，「我認為美國不會承諾在大選前不對中國採取任何行動。就算川普真的說了，大概也沒有人會相信。」

位於華盛頓的美國大學亞洲研究中心主任趙全勝在北京表示，川普需要有機會在美國人民的貿易戰中「宣告勝利」，而中國則比較更容易在貿易上妥協，而非在台灣或西藏等更敏感的問題上。「如果美國繼續在台灣問題上挑戰中國，它可能會超越北京的底線，這可能會導致小規模衝突。」

由於美中貿易緊張局勢，北京和華盛頓之間的官方談判已暫停，美國財政部長努欽和中國央行行長易綱的會談已同意，北京將不會進行人民幣貶值以支持其出口，同樣地，美國財政部也不會將中國列為匯率操縱國。

在布宜諾斯艾利斯舉行的G20峰會將是川普和習近平將參加今年度最後一次多邊活動。白宮早些時候取消了川普原訂於11月17日至18日在巴布亞新幾內亞舉行的亞太經濟合作組織之行。

(中時電子報)