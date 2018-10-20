看電視 滑手機會有散光？眼科醫：兇手是它才對

2018年10月20日 00:02 中時電子報 莊楚雯

天天離不開電腦、手機，現代人用眼過度已然成常態，戴眼鏡族群也開始年輕化。雖然大家都知道，近視是因為用眼習慣不良造成，那散光呢？新竹國泰綜合醫院眼科主任陳瑩山表示，不是愛打電動、看電視，用眼過度才有散光，「其實散光是天生的、一出生就有，多半屬於遺傳性。」

早安健康報導，陳瑩山說道，門診常遇到家長帶孩子掛眼科，一檢查出來有閃光，劈頭就罵孩子「誰叫你愛看電視、愛打電動」，但散光跟這些根本不相關，完全是來自於父母遺傳，「只要眼睛球體不是正圓的，理論上，人人都會有散光，是屬於先天問題。」

然而上帝無法給予每個人類完美正圓眼球，多多少少是呈現橢圓狀，有長軸與短軸2種直徑。當光線進入眼球，並不會聚焦成單一點，而是散開的影像，稱之為散光。臨床上以眼球長軸與短軸差距，判斷散光的度數。

雖然人人有散光，為何驗光時，醫師沒有讓每一個患者配散光眼鏡？陳瑩山表示，有些人散光度數輕微，驗光時看不出差異，或是度數很少，就不一定要配散光度數。

另一方面，陳瑩山在門診常發現，許多人把散光折算成近視度數，購買無散光矯正的隱形眼鏡。事實上，散光與近視成因不一樣，增加鏡片度數只是徒勞，反而更容易頭暈，眼睛疲勞。因此購買前應由驗光師檢查，確認散光矯正度數與軸度再選購，才能達到合適的矯正視力。

最後陳瑩山指出，其實父母們不用擔心，雖說散光在臨床上無法治療，但可能隨著孩子年長大，眼球發育茁壯，形狀愈趨圓形，使得散光度數下降、不再增加。一般來說，散光影像模糊，但散光眼鏡影像扭曲，所以低度散光，如25、50度，不配為宜。

(中時電子報)