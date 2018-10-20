獨／女友人告白出櫃 女偶像崩潰喊：妳會下地獄

2018年10月20日 03:58 中時 洪秀瑛

葉慈毓平時也有甜美的一面。（盧禕祺攝）

葉慈毓不笑時超酷。（盧禕祺攝）

葉慈毓（右）和同劇演員鄭靚歆交情不錯。（盧禕祺攝）

葉慈毓劇中和Janet曖昧親密互動。（公視提供）

葉慈毓劇中和Janet曖昧親密互動。（公視提供）

葉慈毓做甜點。（公視提供）

葉慈毓劇中和Janet曖昧親密互動。（公視提供）

伊林娛樂藝人葉慈毓在公視周日八點檔《20之後》飾演喜歡做甜點的清秀佳人，劇中與Janet相互欣賞，還有多場女女曖昧的親密互動。這角色性格單純、摸不清楚自己愛男愛女，她直言自己也有過一段混沌不明又混亂的青春，14歲那年曾有一位和她非常要好的女生朋友對她出櫃，當時她對朋友說「妳會下地獄」，對方的存在衝擊著她的生命。

她說，那位女生朋友國中時對她告白，「但我的家庭背景和我所相信的事情是非常傳統保守的，所以我跟我的朋友說『妳會下地獄』」。她當時沒理會對方，並且跟對方辯論自然法則和不道德的事，直到高中才慢慢敞開心扉了解對方。「我對她講那麼過份的話，卻沒生我的氣，她給我很多的包容，這件事沒影響我們的感情，受衝擊後的我，內心天翻地覆」。

她從不認同到現在超越認同、挺婚姻平權，她說現在可以理解那些反同族群是因為有非常多的害怕和未知，「因為我經歷過不知道想要什麼、自己接不接受什麼、能不能認同什麼的過程，所以我可以理解他們的害怕，當知道他們是害怕的，就可以稍微不這麼有情緒」。她自覺很幸運演到這部戲，「《20之後》要傳達的是珍惜人與人之間的每段關係，希望每個人在這社會能夠愛得愈來愈自在」。

她是運動員出身，私下個性很大男孩又有點Man，在家裡則是被媽媽照顧得不需要進廚房、不太需要做家事的「公主」，「因為媽媽廚藝很好」。這次的角色是甜點高手，「沒想過這麼淑女的行為會發生在我身上」，她為角色做功課，讓自己在鏡頭前要有做甜點架勢，媽媽為此要買新烤箱給她，又因為拍戲必須控制身材，所以她當時做出來的成品都是爸媽、姊姊、工作人員幫忙吃。

她笑著形容：「他們很可憐，成品長得有點不好看，滿恐怖的，我都叫它『暗黑料理』，後來我學乖，把成品切成一小塊，讓他們看不出來比較吃得下去；有次要做蘋果派，我到片場削蘋果，還是會被男工作人員嫌蘋果削不好，挫折感很大，但小棣老師每次都給正向肯定，讓我有信心，覺得明天又可以繼續做下去」。曾有男工作人員對她說，「導演真的拍得太好了，我見到妳真的有種怦然心動感覺」，她卻自嘲「那你現在看到我本人有沒有很憤怒，因為氣質差太多」。

角色和真實的自己有落差？她說，最難在於角色的情緒轉折，「彥儀（角色）20幾歲沒談過戀愛，對她好的人，她都要去想『難道這是喜歡嗎』，但好像有點晚了，當別人在談戀愛的時候，彥儀只是一直在打工，這些探索的小細節和感情轉折複雜度都變高，彥儀有時候不知道自己在想什麼，這對演員來說滿困難的挑戰，因為沒有一定的模式遵循」。

(中時 )