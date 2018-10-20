藝起來435 體驗 《雜技范特西》

新北市板橋435藝文特區一年一度的「雜技藝起來」，將於10月20日拉開序幕。（文化局提供）

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新北市板橋435藝文特區一年一度的「雜技藝起來」，將於10月20日拉開序幕。（文化局提供）
新北市板橋435藝文特區一年一度的「雜技藝起來」，將於10月20日拉開序幕。（文化局提供）

新北市板橋435藝文特區一年一度的「雜技藝起來」，將於10月20日拉開序幕，這項活動由新北市政府文化局及435藝文特區進駐團隊「新象創作劇團」共同主辦，連續兩個周末的活動，包含各項雜技體驗、表演與年度創作《雜技范特西》發表演出，邀請小朋友、大朋友一起來飆馬戲、賞雜技！

「新象創作劇團」為新北市傑出演藝團隊，以雜技為本，融合多領域表演藝術創作，並且致力於偏鄉與弱勢生的教學推廣，2017-2018年連續獲頒社會教育貢獻獎及藝術教育貢獻獎。該劇團進駐板橋435藝文特區多年，致力於雜技藝術推廣，並且在435辦理雜技體驗劇場，甚受民眾歡迎，就連韓國偶像團體Super Junior-M也曾經跨海來拜藝，一同體驗雜技的非凡魅力！

今年將在10月20至28日連續兩周的周六及周日，與新北市文化局共同辦理2018年度「雜技藝起來」活動，除了有歡樂馬戲體驗營—眼明手快雜耍體驗、小丑彩妝體驗與獨輪車體驗以外，還有多場次的精彩馬戲雜技表演，由國內外專業馬戲雜技演員擔綱演出，更安排新象劇團培訓多年的慢飛兒與社區小旋風獨輪車班同步上臺秀技藝。

本年度「雜技藝起來」活動的精彩壓軸，為10月27、28日登場的表演節目《雜技范特西》，此劇是新象劇團2018年度全新創作，編導群包含師承李棠華大師的新象劇團團長王光華、著名戲劇編導梁明智、著名國際舞蹈家陳武康等人，以哲理為本，帶領觀眾從雜技出發，融和戲劇、舞蹈、電音、獨立樂團、演歌等多領域元素，呈現出懷舊新編、古今衝突的舞臺情境。而舞臺上除了優秀的雜技與舞蹈表演者聯合演出外，更邀來獨立樂團The Tic Tac擔任臺上與臺下情境銜接的音樂橋樑，在聲光效果的引導下，讓觀眾從想像及視覺等方面，體驗多元豐富的新雜技舞臺。

2018「雜技藝起來」活動，分別於10月20、21、27、28日的13:30於新象劇團排練室辦理雜耍、獨輪車等體驗活動，15:30則在枋橋劇院有精彩表演節目欣賞，活動皆為免費參加，觀賞節目請務必準時入場。詳細時程請上”新象創作劇團”臉書粉絲頁瀏覽(https://www.facebook.com/newimagetheatergroup/)，或電話洽詢：02-29679719新象創作劇團、02-29690366板橋435藝文特區（新北市板橋區中正路435號）。

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