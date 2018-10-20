高雄》資深民進黨員張銘誌改挺韓國瑜 ：綠執政後 竟有這「名產」

2018年10月20日 05:50 中時電子報 黃麗蓉

高雄知名電台節目強強滾主持人張銘誌，有22年民進黨黨齡。(翻攝中評社)

有22年黨齡的資深民進黨員、知名電台節目強強滾主持人張銘誌，年底決定改挺國民黨高雄市長候選人韓國瑜。他在政論節目感嘆說，民進黨執政後，高雄有了台北人不知道的「名產」，那就是滿街都是「租」、「售」招牌！

張銘誌指出，高雄是台灣第二大城市，讓民進黨執政了20年，第二大城市本來是非常好的，但為何高雄年輕人還要北漂，那是因為在高雄賺不到錢，經濟也相當衰退、非常差。高雄滿街都是「租」、「售」的條子，因為年輕人賺不到錢，生意做不下去。「我們給民進黨20年了，所以我們沒有欠民進黨半點，我們要的是顧肚子 我們要的是生活。」

主持人劉寶傑問說，不過，現在愛河整治了，又有亞洲新灣區特區、駁二，甚至衛武營也建好了，民進黨建這麼多東西，你都沒有感覺嗎？

張銘誌回應說，也要有錢進去消費、有錢進去花，吃飯都沒錢了，說難聽點，連生活都沒辦法了。看看高雄的夜市，六合夜市就是最典型的例子，看看所有的店面，像新崛江根本沒有生意可做，沒有外來客，人民也沒錢可以買。

劉寶傑好奇問張銘誌，什麼時候才發現不對、有問題？因為他4年前還在支持民進黨，才4年的時間，為何就轉變了？

張銘誌在政論節目《關鍵時刻》點出，過去支持民進黨，如果改去支持理念較好的黨，民進黨就會說我們「背骨」，其實「背骨」的不是我們，而是民進黨，它背叛台灣人民，沒有讓人民過很好的日子。他甚至強調，自己是站在高雄這個悲哀的城市，替台灣人出聲而已。

(中時電子報)