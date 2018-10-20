10／20 三大報頭條要聞

2018年10月20日 07:26 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●外媒19日刊出台北市長柯文哲接受專訪文章，柯認為中美對抗的局勢下，其實沒有所謂兩岸關係，有的只是中美對抗局勢下的台灣議題，可以說，台灣不過就是美國總統川普貨架上的商品而已。

●國內器捐一大突破！目前活體器官捐贈僅限5等親內的親屬及配偶，但即使親屬願意，仍常有配對不成功的案例，衛福部將開放非親屬活腎可互相捐贈移植，一腎換一腎，盼提升移植機會，最快明年1月上路。

●喜樂島聯盟與民進黨20日分別在台北、高雄舉辦「反併吞」活動，南北尬場引發議論。台灣南社選擇與民進黨合辦，強調彼此訴求差不多，但挺扁大將、高市議員鄭新助仍將率20輛遊覽車北上，坦言不便多說，自嘲「生性顧人怨」。喜樂島昨則在臉書呼籲支持者不要走錯場，要認清楚「正版」跟「山寨版」的反併吞活動。

●獨派的喜樂島聯盟與民進黨今天分別在台北與高雄舉辦反併吞遊行，每逢選舉，民進黨藉由此類活動挑起深綠情緒，已屢見不鮮，但在重回執政兩年之際還來這套，彰顯民進黨政府的無能。

◎旺報

●大陸股市展開絕地大反擊，「政策底」呼之欲出。大陸國家主席習近平首席經濟智囊、國務院副總理劉鶴、人民銀行行長易綱、銀保監會主席郭樹清、證監會主席劉士余，四位財經官員大佬19日上午罕見集體對股市高分貝喊話，並釋出15項措施維穩。19日滬深兩市雖持續開低破底，但在四大財經大佬力挺提振之下，午盤便上演報復性反彈，最終滬深兩市均暴漲逾2.5%作收。

●大陸國家統計局19日公布第3季宏觀經濟數據，結果第3季GDP（國內生產總值）年增速以6.5%創下自2008年金融危機以來的季度新低，不僅低於第2季的6.7%，亦不及外界預期的6.6%，由於大陸外部變數明顯增多，再加上目前正逢經濟調結構的陣痛期，大陸國家統計局指出，宏觀經濟呈現穩中有變、穩中趨緩，下行壓力或正在加大。

●曾駐台長達五年的大陸海旅會台北辦事處前主任滿宏衛，近日有了新職，轉調大陸機構改革整併後的「文化和旅遊部」，擔任國際交流與合作局暨港澳台辦公室的第一副局長，主管對台業務。台灣業者私下表示，這樣的安排對台灣是件好事，畢竟在海基、海協兩會溝通停擺下，有個知台官員繼續負責對台，還可通個氣。此外，同樣與台灣淵源深厚的前大陸國家旅遊局副局長、海旅會前執行會長杜江，則轉任香港中旅（集團）有限公司總經理。

●陸委會主委陳明通19日上午在「中國大陸改革開放40年之展望與挑戰」國際研討會的開幕式上致詞，除了重申「中華民國台灣」是我們的底線，也表示兩岸關係近70年來起伏跌宕，但交流往來始終無法阻斷；他並期盼中國大陸扭轉敵意、對立思維，與我們共同啟動兩岸關係「改革開放的元年」，讓台海再現和平繁榮新局。學者分析這次談話是希望釋出「新鮮的空氣」，盼維持兩岸交流30年的對等互惠。

◎工商時報

●美股下挫干擾，台股昨（19）日驚險壓低到9,762點後，隨陸股大舉反彈帶動，終場以9,919點作收，留下長下影線，化解跌破9,740點前低的危機。實際上，台股目前已有271檔個股已率先回補10月9～11日的跳空缺口，其中，包括祥碩、美律等14檔反彈氣勢強勁，有機會扮演台股反彈急先鋒。

●iPhone XR昨（19）日包括台灣在內的全球50個國家或市場開放預購、預約，由於台灣第一批總到貨量只有3萬多台，五大電信在內的所有通路商幾乎都採限量預約，每個通路都傳出秒殺或「爆棚」。

●世界經濟論壇（WEF）日昨公布「2018年全球競爭力報告」，相較於往年所沿用的評比指標，今年WEF採用全新的「全球競爭力指數4.0」重新定義競爭力，依環境便利性、人力資本、市場及創新生態體系等四大領域進行評比。台灣在全球140個受評比國家地區中，擠進Ａ段班，名列第13，在亞洲地區雖落後於新加坡、日本、香港，位居第4，卻仍領先南韓、大陸。

●虛擬通貨在台灣會如何發展、又該怎麼管？中央銀行認為虛擬通貨有詐騙比率過高、期貨能量不足、未獲大部份主管機關核准等三大阻礙，同時又有六大缺陷，即交易耗時且不具清算最終性、挖礦耗電不環保、易遭不法使用、交易平台屢被駭或詐騙損失求償不易、價格易受人為操控波動大、貨幣種類過多優劣難辨。

(中時電子報)