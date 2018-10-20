高雄》稱鐵票區戰況是趨近 徐佳青開示「這比例」才叫五五波

國民黨高雄市長候選人韓國瑜。（林宏聰攝）

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中時電子報
/整理報導

年底縣市長選戰，被外界視為綠營票倉的高雄竟意外遭國民黨提名的候選人韓國瑜打到五五波緊繃態勢。不過，徐佳青認為「所謂的五五波是在誤差範圍3%內才叫五五波」，目前趨勢的確是在拉近，但還是民進黨領先，且「民進黨在高雄的結構還是比國民黨多5%，這個結構是不變，也是不爭的事實」。

對於民進黨在高雄的選情，民進黨副秘書長徐佳青於政論節目《關鍵時刻》上表示，高雄藍綠兩軍戰況激烈是事實，而且比數逐漸拉近，但是還沒到五五波，因為所謂的五五波是在誤差範圍3%內才叫五五波，不論是友台或是台灣世代智庫的民調，都是顯示趨近的事實，而根據民進黨內部民調，黨內提名的陳其邁還是領先，但對於這樣一個趨勢變化，民進黨是審慎在面對。

徐佳青再補充綠營的支持者並沒有被撼動，是因為一開始的選戰打法就太冷了嘛！冷到一個讓基層覺得很穩的程度，所以這個結構來回之間，綠營確實比藍營是多5％，這個結構是不變，不爭的事實，但是這個表態率就很重要了，如果說綠營的這個結構多5％，可是綠營支持者的表態的意願降低10％，那來回之間，當然就會產生一個氣勢被扭轉的氣勢，但重點結構是要看到最後，35天內還有時間，看民進黨如何把支持者的信心那個動力、熱情整個激發出來。

徐佳青並接者表示，她相信韓國瑜是真的很認真在打選戰，那大家用空戰和網軍等等的力量，不遺餘力的要拉高聲勢，這是事實。但是至於有沒有外溢效應，要打一個很大的問號？如果有外溢效應，那請問國民黨台北市長候選人丁守中不是應該水漲船高嗎？那丁守中為何到現在還是輸給台北市長柯文哲10%，所以如果說這個外溢效應真有用，那新北市長候選人侯友宜一路是領先民進黨提名的蘇貞昌，可是就他們內部評估趨勢就是一直在接近中，如果韓國瑜效應存在的話，那就代表侯友宜沒能耐呀！那這樣子台北市和新北市的選民在想什麼東西？

對於年輕人選票問題上，徐佳青表示前總統馬英九的服貿議題讓整個台灣燒起來，還有洪仲丘事件，這個使得整個年輕人集結，有組織性的改變，但今年沒有發生。

對於徐佳青的評論，Youtube底下網友評論，「對於韓的外溢效應，是因為台北丁丁對手不是民進黨啊~妳是在說什麼，繼續拗吧~民進黨一點反省警覺心都沒有，活該」、「徐邏輯小姐真的很努力在拗，就是不肯面對實際情況」、「我想問一下徐佳青，阿不是還贏10%，在擔心啥」、「我覺得佳青越來越像士堅(世堅)了」。

(中時電子報)

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