起碼損失6200萬 美F-18訓練引擎起火

一架F/A-18F戰機10月16日從「杜魯門」號（USS Harry S. Truman，CVN 75）航母起飛的資料照。（美國海軍）

友善列印
中時電子報
F-18戰機2011年時也曾發生引擎著火事故

一架美國海軍F/A-18F「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機本月稍早在飛行訓練時，因右引擎起火而緊急降落。

據《商業內幕》（Business Insider）網與《海軍時報》（Navy Times）報導，這架戰機4日從加州勒莫爾海軍航空站（Naval Air Station Lemoore）起飛時，引擎突然著火，美國海軍正在調查事故原因。

美國海軍航空部隊發言人佛蘭德斯（Ron Flanders）說，這架戰機隸屬22打擊機中隊，事故發生時，駕駛和武器系統控制官雖在機上，但都沒有受傷，後來他們飛返勒莫爾緊急降落。

這是繼一架海軍陸戰隊F-35B戰機9月28日墜毀後，再度發生A級事故。

而事故被歸為這個等級，意味飛機受損金額超過200萬美元（近6,200萬台幣），軍機近乎全毀，或涉及機上人員重傷或死亡。根據統計，在9月30日結束的2018會計年度中，美國海軍與陸戰隊已歷經6起「A級」航空事故。不過和2017會計年度的12起類似事故相比，已經有所改善。

而從10月1日起的2019會計年度，已有兩架HH-60H「海鷹」（Sea Hawk）直升機在日本跑道上滑行時相撞。加上4日的F/A-18F戰機事故，新會計年度才開始不到一個月，美海軍軍機就發生了兩起事故。

近年F/A-18問題不斷，備戰問題層出不窮。現已退役的美國海軍航空部隊司令修梅克（Mike Shoemaker）去年秋天說，僅有半數「超級大黃蜂」能飛，而能部署的還不到1/3。

(中時電子報)

軍事頻道─陸、海、空、軍武、戰略，一次看足

文章來源：Navy Super Hornet catches fire during training flight causing a minimum of $2 million in damages

文章來源：Super Hornet engine catches fire in flight

20倍音速滑翔武器 普丁：「先鋒…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。