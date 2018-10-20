起碼損失6200萬 美F-18訓練引擎起火

2018年10月20日 08:59 中時電子報 楊幼蘭

F-18戰機2011年時也曾發生引擎著火事故

一架美國海軍F/A-18F「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機本月稍早在飛行訓練時，因右引擎起火而緊急降落。

據《商業內幕》（Business Insider）網與《海軍時報》（Navy Times）報導，這架戰機4日從加州勒莫爾海軍航空站（Naval Air Station Lemoore）起飛時，引擎突然著火，美國海軍正在調查事故原因。

美國海軍航空部隊發言人佛蘭德斯（Ron Flanders）說，這架戰機隸屬22打擊機中隊，事故發生時，駕駛和武器系統控制官雖在機上，但都沒有受傷，後來他們飛返勒莫爾緊急降落。

這是繼一架海軍陸戰隊F-35B戰機9月28日墜毀後，再度發生A級事故。

而事故被歸為這個等級，意味飛機受損金額超過200萬美元（近6,200萬台幣），軍機近乎全毀，或涉及機上人員重傷或死亡。根據統計，在9月30日結束的2018會計年度中，美國海軍與陸戰隊已歷經6起「A級」航空事故。不過和2017會計年度的12起類似事故相比，已經有所改善。

而從10月1日起的2019會計年度，已有兩架HH-60H「海鷹」（Sea Hawk）直升機在日本跑道上滑行時相撞。加上4日的F/A-18F戰機事故，新會計年度才開始不到一個月，美海軍軍機就發生了兩起事故。

近年F/A-18問題不斷，備戰問題層出不窮。現已退役的美國海軍航空部隊司令修梅克（Mike Shoemaker）去年秋天說，僅有半數「超級大黃蜂」能飛，而能部署的還不到1/3。

(中時電子報)