男子吸毒屢被警逮 孩問：爸爸去哪兒？

2018年10月20日 09:46 中時 馮惠宜

員警攔下林男盤查，林男不甘願地從褲子口袋內拿出1小包2級毒品安非他命。（馮惠宜翻攝）

32歲的林姓男子大半輩子都沉淪於毒海，日前南下台中訪友時，抑制不住癮頭想物色合適處所鬆一下，還在勘查地形就被路過員警發現攔下盤查，林男不甘不願地從褲子口袋內拿出1小包2級毒品安非他命，坦承自己只是要找地方解癮，妻子趕到警局探視時傷心淚訴，該怎麼跟小孩解釋爸爸去哪裡，最後全案採尿、訊後將其依法移送偵辦。

台中市警察局第三分局東區分駐所員警10月10日在轄內人跡罕至的巷道內撞見1名長著「藥仔臉」的男子左右張望還探頭探腦，直覺可疑便上前盤查。警方一查之下發現林姓男子有落落長的毒品前科，懷疑林男身上藏有違禁品，果不其然最後在其褲袋內發現1小包3.92公克的二級毒品安非他命。

林姓男子這才向警方坦承自己要養家又要買毒品，經濟壓力大幾乎天天都會吸毒，前幾天用罄手邊的毒品，當天下午才剛補貨隨即南下和友人吃飯，趁隙想到友人家附近的暗巷鬆一下，沒想到地形都還沒勘查清楚，就被警方撞見攔下盤查。

警方調查，國中肄業的林姓男子從15歲就開始吸食安非他命，超過一半的人生都與毒品為伍，曾接受過一次勒戒，卻還是在毒海裡載浮載沉。同行的妻子接獲通知後趕到派出所探視，得知林男被查獲後可能又得入獄服刑，不禁掉著眼淚邊說：總不能一直這樣下去，小朋友都在問爸爸去哪裡了？

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(中時 )