勞保費繳10年白搭！她領不到老年給付還被退保

2018年10月20日 09:48 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

近來外派或直接到海外工作的情形增多，有關自身勞動的相關權益必須留意了！一位女藝人長期待在海外，仍向職業工會加保，勞保繳費長達10年，當她準備辦理老年給付時才發現，自己的投保違反規定，她的勞保資格因此被取消，更慘的是，年資不能併入老年給付，已繳費用也無法退回，真是虧大了。

聯合報報導，依《勞工保險條例》規定，勞保施行區域為台灣、澎湖、金門及馬祖地區，不及於他國，但唯一例外是由公司派遣從事勞動服務，才可由原投保的公司繼續加保。

為免違規投保，海外工作或派駐大陸的上班族必須留意兩種狀況。一是只有經公司派遣出國或駐點提供勞務，且與台灣公司有僱傭事實，才能在原公司或職業工會加保。另一則是受僱於該公司海外分公司，或是受僱當地公司者，都不能在職業工會投保。

勞動部勞保局表示，長期在國外或大陸居住工作的人，如果不是由公司派遣出國工作，因為從業地區已經不是勞工保險條例施行區域範圍，當然不可以為了延續勞保年資，而繼續由職業工會加保。

勞保局舉例說，如果某勞工經母公司派駐到大陸分公司駐點，或暫派大陸分公司考察一個月即返台，與母公司仍有僱傭關係，也領母公司薪水，就可繼續在原公司投保勞保。而因派駐海外工作者，原公司可採自願加保，該勞工也可在職業工會加保。

不過，有網友指出，很多公司派員工去大陸工作，卻不願意幫其投保，反要勞工自行找工會加保，十分惡質。他建議勞工朋友們赴海外工作前，要看清合約內容及勞健保規定、外幣匯率，以免上當兩頭空！

過去曾有一名女演藝人員出境後，透過職業工會加保勞保，繳保費繳了快10年，直到申請勞保老年給付時，被查證比對出她長期待在國外，早已喪失資格，因此被取消加保資格，年資也不能併入老年給付內。

10年累積繳交的10多萬保費，也因違反規定而無法退回，若以投保薪資以基本工資來計算，她至少損失老年給付約40萬9200元。

對於已繳保費不能退回當事人，網友認為相當不合理，「勞保局在納保時難道沒有查證的義務嗎？」、「為甚麼不退? 詐騙集團嗎？」、「怪了！為什麼那段不能採計的年資，政府收了不該收的10多萬保費，卻不退還人民？」、「如果你不保勞保，還有國民年金等著你交喔」、「不退費是強當事人民的財產，此是騙錢政府的行為。」

(中時電子報)