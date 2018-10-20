台大陳文成紀念廣場生變？ 5系學生會：轉型正義不是和稀泥

2018年10月20日 09:41 中時 林志成

台大今天舉行校務會議，第一個提案就是「陳文成事件紀念廣場環境改善工程規畫設計案」，決議草案為「另組專案小組針對本案進行討論」。不過，歷史系、法律系等5個系的學生會發表聯合聲明，轉型正義並不是和稀泥，唯有不斷記憶，才能為未來指路，不要用任何方式對陳文成事件紀念廣場有任何變卦與波折！

聲明全文如下：

本學年度第一次的台大校務會議，校長交議了「陳文成事件紀念廣場環境改善工程」規劃設計案，建議。我們呼籲，不要用任何方式對陳文成事件紀念廣場有任何變卦與波折！

1981年5月任教於美國卡內基美隆大學統計系，曾捐款予美麗島雜誌的陳文成回台探親，7月2日陳文成被警總自家中帶走，7月3日陳文成被發現陳屍於台大研究生圖書館（今圖資系館）旁，本案至今未破案，威權時代的悲劇沒有被好好理解，黨國遺緒的幽靈持續盤旋台大，乃至台灣上空。

2011年台大研究生協會與台大學生會在當年事發地點舉辦晚會紀念陳文成，至今八年未中斷；2012年學生會在校務會議提出「陳文成紀念碑案」，激烈討論後李嗣涔校長裁示「納入校史」；2014年再次提出「陳文成廣場命名案」，獲得「紀念廣場原則同意」的決議，邁出重要一步；2015年校務會議通過「陳文成事件紀念廣場」命名與立碑，接下來完成計畫書、並競圖選出第一名作品。

當年的校務會議中，許多老師對於紀念廣場提出意見，有人認為出書、納入校史即可，還有圖資系老師說，「這事件就在我們系館旁邊，大家說起都說是從那個樓梯掉下去的，講起來都很害怕。如果大家真的要紀念的話，有很多地點，如果在圖資系紀念的話，我們系上有許多女生，會害怕。大家講起鬼故事，也都會講起那個樓梯。校園內有很多事件值得紀念，他表達的形式有很多，我希望表達時可以用其他方式，不要在圖資系蓋紀念碑。」當年這位老師如今已是文學院院長，我們懇請老師在院長的位置上，能夠拿出為文學院與台灣歷史長遠考量的高度，做出更為妥適的決定。

轉型正義並不是和稀泥，唯有不斷記憶，才能為未來指路，切勿將此化約為「政治事件」，模糊當年真正的黨國政治力，對於台大乃至於台灣的傷害。距離完成剩下最後一哩路，招標與施工的廣場，再組成專案小組討論的用意、目的何在，我們也無法完全得知，明天（已到今天，就是10/20）的校務會議第一案（編號107105），就是本案！

我們呼籲，陳文成事件紀念廣場，不要翻案，不要再有任何波折，按照原有計畫，盡速招標，並完工且啟用，也呼籲郭大維代理校長，面對過去成功往前邁進的步伐，不要在關鍵時刻倒退。台大值得驕傲的，就是勇於面對歷史，以及所有不堪回首的事物。

台大歷史系學生會學術部

台大人類系學生會

台大法律系學生會

台大文學院學生會

台大社會系學生會

(中時 )