台北》綠委要警政署查假新聞「殺雞儆猴」羅智強批作賊喊抓賊

立法院內政委員會15日邀請中選會主委陳英鈐（右一）列席報告並備詢，綠營立委要求警政單位嚴查假訊息。法務部次長張斗輝（左二）內政部次長陳宗彥（左一）列席。（王英豪攝）

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中時電子報

高雄選情緊繃，綠委連日幫民進黨高雄市長參選人陳其邁「左右開攻」，反擊國民黨候選人韓國瑜，並直指藍營發布假民調、假廣告。更在內政委員會要求法務部、內政部嚴查，並盡快破案「殺雞儆猴」。台北市議員參選人羅智強痛批民進黨自己就是假消息的祖師爺，作賊喊抓賊，把法務部、警政署都納入競選總部，當台灣的民主是什麼。

中選會15日至立法院報告年底公職及公投選務，綠委則輪番質詢假新聞、假民調影響高雄市長選情，質疑內政部、警政署若不處理，將影響年底選舉及2020總統大選。

綠委劉世芳質詢時，出韓國瑜支持者所做的「幫我回家」影片，雖未點名韓國瑜，但不斷質疑影片造假。

綠委趙天麟質詢指出，當韓國瑜稱造假影片「只是技術性問題、無傷大雅」，那一刻就開了潘朵拉盒子，導致選風敗壞；他拜託中選會、法務部，在最後30幾天處理，要盡快破獲至少一則假新聞、假民調案子，「殺雞儆猴，不分政黨，哪怕是綠的我們也反對到底」。

警政署副署長邱豐光備詢時說，如果意圖使人不當選，會按照《選罷法》處理，刑事警察局目前已組成專案小組，將全力偵辦向立委報告進度。

台北市議員參選人羅智強痛批，民進黨是在說笑話嗎? 自己就是假消息的祖師爺，要作賊喊抓賊，把法務部、警政署都納入競選總部，當台灣的民主是什麼

他說，民進黨想周處除三害，很好。在PTT說大阪辦事處都是「黨國餘孽」，ip又在東京的人，查出來了沒有中選會美化入聯公投的不合格率，意圖使人不當選，辦得怎麼樣了？

網友也留言「要嚴辦假訊息，很好很棒啊！但是這假消息的鼻祖始祖是誰呀！是不是要先嚴辦再來辦這些後生晚背呢？」、「那我建議民進黨先抓中監的人。你們不是說只要貪污扁犯你紅線就抓。先開刀吧！不然被你們騙那麼多次了」、「民心思變，人民已覺醒了，再用奧步，抹黑抹紅栽贓造謠已無用，堅定1124用選票讓箝制人民言論自由的惡魔黨下台」。

(中時電子報)

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