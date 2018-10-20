男子開車遇警車 心虛「丟白包」露餡

2018年10月20日 10:26 中時 陳世宗

警方當場發現地上的物品為海洛因及注射針筒等！（陳世宗翻攝）

1輛自小客車行駛於潭子區中山路上，駕駛葉男發現警車後即有閃避行為，警方發現後尾隨準備攔查，葉男突然將1包白色不明物體往車外丟，以為神不知鬼不覺，殊不知早被員警目擊整個過程，當場發現地上的物品為海洛因及注射針筒等；葉男自知法網難逃只好坦承看見警車一時心虛，才將毒品往車外丟棄。

警方指出，保安警察大隊第二中隊小隊長林勝瑜等5名員警，於日前巡邏至潭子區中山路，有輛自小客車駕駛52歲的葉男，發現警車後有閃避攔查之嫌，且形跡可疑；當警方要攔查該輛自小客車時，葉男為掩飾犯行突然將一坨白色物體往車外丟棄，警方發現後當場檢視地上的物品為海洛因1小包(毛重0.30公克)及注射針筒2支。

警方表示，葉男只好坦承地上的海洛因及注射針筒是因為看見警車後，怕被警方查獲，一時情急才將毒品丟棄；葉男為了要解毒癮長期注射海洛因毒品，警方勸誡葉男為了自己的身體健康不要再碰毒品了，一定要戒毒，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

警方呼籲民眾「少一份毒品，多一分健康」，吸毒一時，終身危害，毒品千萬碰不得，愛惜自己及家人，請勇敢向”毒”說NO。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品!

(中時 )