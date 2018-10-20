全國首座免電也會亮裝置藝術 花博外埔園區吸睛亮點

2018年10月20日 11:57 中時 陳世宗

生命之花結合應用新晟光電企業贊助「光粒子」所組成的「生命的萬花筒」，讓遊客有更加豐富的視覺感受。（陳世宗翻攝）

2018台中世界花卉博覽會將於11月3日開幕！外埔園區的生命之花意象，結合世界首創「光粒子」，打造出全國首座免電、免線「生命的萬花筒」裝置藝術；只要經自然光線照射就能亮起七彩光芒，且不同時段還能變換不同主題，讓台中花博更添科技藝術之美。

水利局長周廷彰說，生命之花是古老神聖標誌的圖騰，代表生命的週期循環，開花、結果、種子、樹，設置於外埔園區中心位置，象徵園區從素地到完成的過程，搭配種植同種卻又不同顏色草花換展；呈現豐富變化樣貌，呼應台灣農業生生不息的循環。

生命之花結合應用新晟光電企業贊助「光粒子」所組成的「生命的萬花筒」，不需要使用任何形式電力，只需要陽光或周邊燈光照射，就能呈現與LED燈相同效果，讓遊客有更加豐富的視覺感受。

周廷彰指出，「生命的萬花筒」設計發想利用生命之花主體結構為不規則形狀，當遊客環繞移動時，會因角度不同有層層視覺變化；以萬花筒構想出發，採用3D設計，具體呈現生命之花的花瓣原貌，搭配2款不同光粒子作用時間點的差異，融合設計出「含苞待放」及「花開好了」兩款圖像。

水利局強調，依照不同季節的陽光運行方位，在不同時間點，會亮起不同主題。遊客只要稍微移動腳步，就能在不同視角，看見有如萬花筒般的變化型，不僅具有科學教育意義，更增添互動趣味與視覺美感。

(中時 )