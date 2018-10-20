台北》韓國瑜暴紅因陸網軍？ 游淑慧：DPP老狗變不出新把戲

民進黨台北市議員高嘉瑜上政論節目時，提到高雄市長參選人韓國瑜突然網路聲量大漲，懷疑有五毛(海外大陸網軍)帶風向，企圖影響台灣政治。(Youtube)

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中時電子報
高嘉瑜認為韓國瑜網路爆紅，或者有來自中國大陸的網軍，企圖影響干擾台灣的選舉。(Youtube)

民進黨台北市議員高嘉瑜上政論節目時，提到高雄市長參選人韓國瑜之前沉寂一段時間，卻突然網路聲量大漲，這些網路的流量到底從何而來啟人疑竇，並質疑有大陸網軍企圖影響台灣選舉。台北市議員參選人游淑慧批，DPP老狗變不出新把戲，歹戲連棚，總是說「攏是阿共ㄟ陰謀」，真把人當傻子了！

民進黨台北市議員高嘉瑜日前上政論節目時，認為高雄市長參選人韓國瑜人氣大漲，網路流量從何而來啟人疑竇，並質疑有大陸網軍企圖影響台灣選舉。

台北市議員參選人游淑慧批，老狗變不出新把戲，歹戲連棚。

DPP危機化解三式

第一式：都是國民黨害的。

第二式：攏是阿共ㄟ陰謀。

第三式：都是假新聞，都是業障！

游淑慧說，大家可以去綜合整理這一年來民進黨高層的許多發言，幾乎都是這三個句型在套用拼裝。但真把人當傻子了！不知道是誰用買來的PTT帳號，攻擊韓國瑜是黑道？

若說韓國瑜網路聲量爆漲，是來自對岸的網軍。游淑慧說問，那不斷攀升的民調數據，難道也是對岸拉的電話線？

網友留言「韓國瑜小編：我們要有錢買假帳號也是去檢舉你們，幹嘛幫你們按讚xD」、「還有火星人網軍呢，下星期金星人網軍也將加入，還有啥疑問？水星，木星，土星啊？正陸續趕赴高雄中」、「我想到內湖漂流木事件..而且講到網軍，誰比民進黨、覺青厲害？」、「一邊嘲笑大陸人上不了Facebook沒民主自由，一邊說大陸網軍FacebookPTT帶風向，到底是有多錯亂」、「大陸需要VPN才能跨過GFW，用了VPN在網上的IP就不再是大陸的IP了。所以那些說查到多少大陸IP的人都是文盲。文盲不可怕，就怕文盲會欺詐。」

(中時電子報)

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