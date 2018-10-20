高雄》綠中之綠的高雄市青果公會理事長李界旺挺韓　網指「這件事」應是引爆點

2018年10月20日 10:28 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

高雄市青果公會理事長李界旺都表態挺韓國瑜。（圖片取自Youtube）

年底縣市長選戰，高雄竟成為全台灣關注焦點！而國民黨提名的韓國瑜從開始不看好的狀況下一路殺到五五波態勢，許多人開始選邊站。在高雄市農會理事長蕭漢俊表態挺韓丟下震撼彈後，現更讓網友震撼的是連堪稱「綠中之綠」的高雄市青果公會，其理事長李界旺竟表態挺韓國瑜，想當初兩個月前，李界旺還出來支持民進黨提名的高雄市長人選。網友認為會讓李界旺在選前這樣表態，引爆點應該跟高雄果菜市場改建案有關。

李界旺日前接受政論節目《關鍵時刻》訪問時表示，現在高雄民心思變，想「換人做做看」，而且給了民進黨執政20年，高雄的景氣真的大家都有感覺到變差了，因此決定支持韓國瑜；他更表示，韓國瑜時任北農總經理時，他在上台北青農工會開會時，曾有兩三次的碰面。他發現韓國瑜對於他們這一塊的區塊真的非常了解，因此韓可以體會到農家的心情。而且韓國瑜真的有作出成績出來，譬如說別人做的時候是一百公斤，但韓國瑜做到一萬公斤呀！李界旺更提到高雄果菜市場的改建，影響攤商的生計，讓原本八成二十年來都支持民進黨的支持者，想要換人做做看。

對於李界旺的表態挺韓國瑜，有網友在批踢踢PO文表示震驚，「因為在兩個月之前，李界旺還表態支持民進黨提名的人選，據他說法現在九成攤商都倒向韓國瑜了，引爆點應該跟高雄果菜市場改建案有關，去年到現在都沒處理好，有股牆倒眾人推的味道」，底下網友也回應，「原高雄縣搞不好真的會翻」、「長期執政累積的不滿，一次性的業力引爆」、「原高雄縣都能翻，民進黨就真的慘」、「2個月前嗎？這麼說來510的惡搞真的嚇到很多人」。

(中時電子報)