逛士東市場忘帶環保袋 自動租借機給婆媽幫幫忙

2018年10月20日 12:19 中時 張立勳

塑膠製品造成生態環境問題日趨嚴重，北市環保局與士東市場合作推出「押金環保袋自動租借機服務」，即日起提供臨時消費或未自備購物袋民眾，方便租借環保袋。

民眾購物自備環保袋，才是落實塑膠袋減量的根本之道，環保局去年開始與量販店、清洗業者推動「押金環保袋」，民眾可至前述業者服務台以押金租借。

環保局科長周貝倫指出，今年進一步推出智慧化服務，與士東市場合作，在市場內設置「押金環保袋自動租借機」，民眾可支付50元押金取得環保袋，購物後可於30日內攜帶環保袋，至士東市場自治會辦公室退還並取回押金，退還後的押金環保袋會由「橘子乾洗」贊助，以天然、健康、友善環境的方式進行清潔後，重新上架供消費者選用，並掛上「安心清洗標籤」作為標示。

她說，士東市場經改造後，結合時尚美學，擺脫民眾對市場髒亂的刻板印象，提供民眾新穎、舒適兼具時尚的購物環境，是五星級的模範文創市場，搭配兼具懷舊復古及文創時尚的茄芷袋，可說相得益彰。若民眾想作為文創紀念品，當然也可以選擇留下當環保袋，供日後購物時循環使用。

環保局表示，未來改建後的公有市場，也將規畫引進押金環保袋自動租借機，服務市民大眾。

環保局呼籲，民眾購物時應採取「減塑三部曲：攜袋、借袋、兩用袋」，首先是鼓勵民眾優先自備環保袋；忘了帶則選用與量販店或市場合作推動的押金環保袋，如果仍有購物塑膠袋需求，則可購買能當專用垃圾袋使用的環保兩用袋，期許民眾於日常生活中，落實減廢3招「自備、重複、少用」，共同打造台北成為環保永續宜居城市。

(中時 )