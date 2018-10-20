名記者遇害燒向王位？傳沙皇室討論新王儲人選

沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）傳可能遭到撤換。（圖／路透社）

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中時電子報

沙烏地阿拉伯19日終於承認華盛頓郵報異議記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）月初在沙國駐伊斯坦堡領事館遭到殺害，不過現又有最新消息指卡舒吉遇害背後最大嫌疑人沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）可能遭到撤換，最有可能上位的人選是沙國現任駐美國大使哈立德王子（Prince Khaled bin Salman）。

一向掌握華郵異議記者命案一手消息的獨立媒體「中東之眼」（Middle East Eye）19日又爆出消息，稱西方情報人員向他們透露沙國皇室法院正在討論換掉王儲穆罕默德的可能性。

沙國現任駐美國大使、現任王儲親弟弟哈立德王子（右）（Prince Khaled bin Salman）傳可能接任王儲。（圖／擷取自哈立德王子官方推特）

這項驚人消息或許並非空穴來風，根據美國「新聞週刊」（Newsweek）引述自法國費加洛報（Le Figaro）周三報導，稱一位法國官員透露國王沙爾曼（King Salman）有意罷黜現任王儲穆罕默德，更稱沙國忠誠委員會（Allegiance Council）正秘密討論穆罕默德的繼任者，費加洛報更推測最有可能的繼任人選會是現任王儲的親弟弟、沙國駐美國大使哈立德王子（Prince Khaled bin Salman）。

新聞週刊報導指出，各項消息來源都認為沙爾曼國王對於卡舒吉遇害一事毫不知情，甚至是被蒙在鼓裡，更有消息稱「沙爾曼國王完全住在編織的泡泡裡」，指王儲穆罕默德的勢力範圍延伸至國王身邊，意圖美化整個事件，一直到案情越演越烈後，國王才驚覺苗頭不對。

據外媒報導，沙爾曼國王11日派遣最信賴的親信哈立德親王（Prince Khaled al-Faisal）與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）會面，了解案情，據信這次會面帶回來的消息改變了沙爾曼國王的態度。

據中東之眼報導，美國國務卿彭佩奧（Mike Pompeo）16日飛往利雅德，目的之一就是商討撤換王儲人選的可能，報導更稱彭佩奧與美國總統川普的意見分歧，川普希望穆罕默德留下，彭佩奧則認為穆罕默德脾氣不穩，希望他被撤換。

(中時電子報)

文章來源：Saudi royal family 'discussing succession' over Khashoggi crisis

文章來源：SAUDI ARABIA'S KING MAY TURN ON CROWN PRINCE OVER MISSING JOURNALIST AFFAIR, REPORTS SAY

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