NBA》林書豪再浴血 老鷹難逃遭灰熊修理命運

2018年10月20日 10:42 中時電子報 黃及人

灰熊中鋒馬克蓋索搶籃板時，直接架拐子在老鷹中鋒艾力克斯連臉上。(美聯社)

「豪小子」林書豪再次拚到流鼻血了！豪哥20日在客場出戰灰熊比賽首節，就因鼻血不止提前下場治療，隨後他仍回到場上拚戰，卻改變不了老鷹117比131慘遭地主灰熊修理命運，豪哥替補打了分鐘，貢獻9分、2籃板及2助攻。

林書豪雖在開賽不到4分鐘，就被老鷹總教練皮爾斯叫上場，卻遭肘擊不小心造成鼻血不止狀況，只能趕緊換下治療，幸好早已習慣「浴血」奮戰的他，次節再次替補上場，卻沒法得到太多隊友支援，上半場僅靠罰球攻下3分。

老鷹的防守問題也徹底曝露，加上進攻過於單打獨鬥，幾乎沒在組織(特別是崔楊)，只能眼見雙方差距擴大到20分以上，灰熊甚至打到第3節還剩1分43秒，得分就已破百，可見老鷹的防守到底有多爛，皮爾斯根本束手無策。

皮爾斯完全不信任林書豪的心態明顯，整個第3節都讓豪哥坐在籃架下方地板無奈觀戰，直到比賽最後10分鐘，才把豪哥換上，他隨即接連靠著切入上籃得分，可惜場上大局已定，等於豪哥連兩戰都在收尾時間才獲更多機會。

老鷹仍看普林斯、崔楊兩名年輕主力撐住場面，普林斯攻下28分，崔楊20分、9助攻，問題是老鷹攻守節奏太亂，防守專注度又不夠，自然難逃連兩戰都遭痛宰命運，皮爾斯再不考慮更換先發與輪替方式，老鷹只會繼續慘敗下去。

(中時電子報)