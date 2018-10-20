挺公益！龍寶建設邁向30而立 推動利他共好

龍寶建設董事長張麗莉（右三）舉辦臻邸家族運動會邁向第22屆，今年結合2018台中世界花卉博覽會，共同響應Green、Nature、People的概念。（盧金足攝）

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龍寶建設建案的品牌力，成為市場最佳競爭力。（盧金足攝）
龍寶建設董事長張麗莉（右二）投入建築業，一路走來不忘初心。（盧金足攝）

「創業的初衷，就是為住戶量身打造幸福的味道，而且會一直堅持下去！」龍寶建設董事長張麗莉投入建築業成立滿29週年，臻邸家族運動會也舉辦到第22屆，邁向30而立的30年新里程碑，全力推動「利他共好」，也著手撰寫紀錄龍寶30年來的故事及影片，藉由文字與影音，為台灣的建築業發揮更多「影」響力。

一路走來，活力、創意十足的張麗莉，帶領龍寶團隊規畫許多大大小小的社區活動，明年3月30日至5月5日將擴大於文化部文化資產園區雅堂館，舉辦「龍寶建設30週年回顧展│莫忘初心 利他共好」(龍寶30 DNA進化論)。

張麗莉說，去年底已開始進行規畫，分享龍寶持續堅持作為努力提升建築生態的實踐者歷程，將發行一本書細細記錄著龍寶30年來的故事，還有一系列活動例如座談會、新書發表會、生活市集和音樂會等，期待大家共享美好幸福生活。

10月27日龍寶建設將在逢甲大學綜合體育館舉辦結合自然、生態、共生，友善環境的臻邸運動會，社區住戶的創意進場、趣味競賽和生活市集，還要結合2018台中世界花卉博覽會議題，共同響應Green、Nature、People的概念。

「將自然友善導入建築設計，延續到社區活動！」張麗莉表示，社區一起動員發想表演內容，進而經營永續的幸福生活，預計參與人數也突破千人。

張麗莉說，每年的運動會來臨之前，總期待著和臻邸家族的朋友見面，每一張幸福的笑臉，都是滿足與喜悅，住戶們彼此的感情更加溫，真的很感動。

龍寶建設致力社區經營的付出，近年來獲獎無數，強調每一個社區在交屋之後，也努力的管理與維護，社區會自行報名參加各類競賽，頻獲各種獎項肯定。

愉悅臻邸榮獲2018國家卓越建設獎最高榮譽「綜合卓越成就獎」，2018年台中市優良公寓大廈評選愉臻邸榮獲小型新生組第1名，2018年台中市優良公寓大廈龍寶建設(起造人/愉臻邸)榮獲社區營運促進獎以及謙臻邸榮獲第7屆台中市都市空間設計大獎8樓(含)以上獎項等，為龍寶建設品牌力，成為市場最佳競爭力。

(中時 )

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