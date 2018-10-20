宜蘭》站台林姿妙 韓國瑜溫情喊話：讓農漁民不再流淚

2018年10月20日 11:15 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

年底選戰倒數30多天，國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙，今（20日）在羅東鎮舉辦溪南競選總部成立大會，除國民黨主席吳敦義到場輔選，更邀請高人氣的同黨高雄市長候選人韓國瑜、立委蔣萬安到場支持衝人氣。

韓國瑜會前受訪時接受媒體訪問，媒體問賣菜賣到變全國最夯有甚麼感覺？，韓國瑜自我調侃說，「你不覺得我腦袋長得很像高麗菜嗎？」媒體追問，對於國民黨主席吳敦義也蒞臨現場站台，會不會擔心和吳敦義形成新、舊太陽的問題？林姿妙回應說，只要是能給他們打人氣、蓬勃發展，誰來他們都歡迎。林姿妙還說感覺韓國瑜和她一樣刻苦耐勞是個會做事的人，記者追問韓，有數據統計抽到一號，象徵一馬當先，但當選率卻只有兩三成，韓說，只要選民支持，他都接受選民最後裁判。

韓國瑜和林姿妙進場後，主持人稱現場已超過一萬人，林姿妙競選總部主委林健龍稱，林姿妙擔任過三屆縣議員、兩屆鎮長，還曾當過羅東鎮長，今天大家都希望她在羅東的經驗能用在宜蘭，讓宜蘭的大家過得更好。

韓國瑜致詞時稱，他半夜專程搭高鐵上來宜蘭，是因為他在林姿妙身上看到幾個特質，第一他看到林是個偉大的女性，第二林做得這麼好，選民服務及任內做的有口皆碑，網路行銷全台灣前三名，林還是一個很棒的媽媽，一個女性還要帶領家庭實屬不易，他感覺宜蘭人有林姿妙是一件很棒的事，第三，對宜蘭縣民來說縣長比總統還要重要，韓認為商業繁榮、農漁產品賣得出去、教育做的好，這都是縣長的職責。

他指出，他曾在台北農產當總經理，很多宜蘭三星蔥來台北拍賣，他感覺宜蘭人重感情，希望「宜蘭鄉親繼續保有宜蘭價值」，但現在風調雨順，農漁民還是流眼淚？兩把刀讓農漁民流淚，第一，外銷出不去，第二，內銷價格崩盤。林的想法和他一樣，未來他當選高雄市長會和林姿妙縣長聯手幫農漁民找外銷訂單，並按比例分為內銷和外銷，這樣農漁民就不會繼續流眼淚。更表示會說到做到。

他還說，民進黨不用抹黑就不會選舉，台灣民主政治4、50年歷史，為何我們就不能有乾淨的選舉？我們要相信林姿妙，大家要堅定信心，來支持林姿妙候選人，讓宜蘭未來發光發熱，林姿妙也送了一顆菜頭給韓國瑜，象徵好彩頭。

蔣萬安致詞稱，羅東鎮公共造產全國第一名，林姿妙鎮長讓羅東夜市知名度打造成全世界第一名，今天他身為台北的年輕人和高雄的賣菜郎(韓國瑜)都來宜蘭，就是要讓林姿妙拚經濟、拚未來，近期民進黨不斷用抹黑、奧步來攻擊林姿妙，最近他來宜蘭，很多鄉親感覺他的台語有進步，還帶領在場支持者大喊林姿妙凍蒜，林姿妙也致送粽子給蔣萬安，吳敦義也在蔣萬安致詞時蒞臨現場。

林姿妙致詞時稱，她看到宜蘭的年輕人這麼打拼卻還找不到工作，對手陣營栽贓移花接木，大家知道姿妙是一個媽媽，與人為善，她表示會做一個最好的縣長，她相信，選民的眼睛是雪亮的，不是靠栽贓、移花接木就能抹黑的，相信宜蘭的選民都是有智慧的，她說宜蘭縣現在已經負債兩三百億元，將來要把宜蘭打造成一個繁榮商業城，讓宜蘭縣民過上更好的日子，也會續辦童玩節、全力來拚經濟。

(中時電子報)