中職》陳傑憲扭傷不退場 「是我自己要求的」

統一獅陳傑憲（右）19日扭傷後仍然帶傷奮戰。（統一獅粉絲團提供）

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中時電子報
/台南報導

為了搶下季後挑戰賽首勝，統一獅與富邦悍將雙方在19日都卯足全力拚戰，獅隊安打王陳傑憲3局下扭傷後仍堅持帶傷奮戰，直到5局才退場，讓不少球迷大呼心疼。賽後他在自己的社群軟體發文表示，當下是他自己想繼續留在場上，也感謝教練體諒他的任性。

安打王陳傑憲跑壘摔傷 倒地不起表情痛苦

主力球員掛傷號 獅打教特別制定攻擊策略

當時陳傑憲在二壘有隊友時擊出中外野方向安打，將跑者推進至三壘，陳傑憲經過一壘欲衝向二壘時急煞，沒想到卻因此摔倒且一時之間還起不了身，接到球的富邦捕手見狀將球傳向二壘欲讓陳傑憲出局，三壘跑者林祐樂趁勢跑回分數。

不過陳傑憲卻在二壘壘包痛到倒地不起，比賽因此暫停，防護員見狀上來檢視陳傑憲的狀況，陳傑憲起身後腳步有些蹣跚，但經過試跑、試跳後決定繼續留在場上奮戰，第5局守備時他才接受防護員建議退場休息。

賽後總教練黃甘霖談起陳傑憲的傷勢時說道：「陳傑憲當下腳就有點腫，下場後防護員立刻幫他針灸還有冰敷，明天能否上場還要再觀察他的狀況。」

陳傑憲稍晚也在自己的社群軟體發文表示：「骨頭韌帶都沒事！要看明天是否有腫脹的狀況，希望一切沒事，也恭喜球隊打下精彩的一戰。第一時間是我自己要求教練不要把我換下來的，謝謝教練體諒我的任性，我跟每個人一樣，有機會可以貢獻，理所當然我就不可以輕易倒下。」

(中時電子報)

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