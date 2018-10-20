高雄》宣傳反併吞活動 陳其邁批「五毛黨」假消息影響選情

民進黨20日下午將在高雄世運大道舉辦「反併吞護台灣、反介入顧高雄」活動，市長候選人陳其邁一大早就與立委劉世芳及在地議員，到左營哈囉市場為活動宣傳。（陳其邁競選辦公室提供）

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儘管未安排出席反併吞活動，總統府祕書長陳菊20日早上仍站上街頭為活動宣傳。（陳其邁競選辦公室提供）

民進黨20日下午將在高雄世運大道舉辦「反併吞護台灣、反介入顧高雄」活動，市長候選人陳其邁一大早就與立委劉世芳及在地議員，到左營哈囉市場為活動宣傳；他說，這次選舉充斥很多來自境外、對岸的假消息，包括大陸「五毛黨」的助攻，透過即時網路散布許多不實指控，防不勝防，對選情造成很大傷害，且嚴重影響選舉公平性，「這是很嚴肅的問題，大家要正視」。

主辦單位19日透露，中央黨部高層包括蔡英文總統、總統府祕書長陳菊、行政院長賴清德皆不會出席高雄的反併吞活動，但花媽陳菊20日早上仍到高雄仁武區鳳松路，與立委林岱樺共同宣傳這場活動，邀請市民參加。事實上，民進黨9位立委、市議員候選人全員出動，20日早上各在在選區站街頭、臉書直播宣傳下午反併吞、反介入活動。

陳其邁競選辦公室總幹事召集人劉世芳說，民主選舉應是快樂的事，相信選民都不樂見、也不能忍受選舉過程中出現來自對岸的網軍製造假新聞，分化台灣社會；她特別呼籲市民朋友，一起參與下午在高雄舉辦的反併吞活動。

陳其邁則表示，這段時間9位立委總動員輔選，他非常感謝，因為高雄幅員廣大，他雖然經常上山下海，但選舉期間仍會有跑不到的地方，幸好有9位立委同事幫忙分擔。他說，過去凡是花媽一聲令下，高雄立委都非常團結，如今「花媽隊長」交棒，他一定會扛起責任打好選戰。

(中時 )

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