中油油管疑洩漏 台中港碼頭遭重油汙染

2018年10月20日 11:20 中時 陳淑娥

台中港2、3號碼頭出現大量黑色重油汙，目前已控制汙染源。（陳淑娥攝）

台中港2、3號碼頭19日出現大量黑色重油汙，隨著東北季風擴散至1號碼頭、船修廠、工作船渠及西一至西六號碼頭海域，相關單位緊急放置攔油柵防止油汙擴散，並以CO棉吸取油汙，經漏夜作業20日上午已縮小汙染範圍，汙染源疑中油油管洩漏，目前正進一步追查。

台中港航商指出，昨天上午各處碼頭一直有油汙飄浮水面，相關單位在下午拉了一條攔油柵及丟吸油棉，由於現場吹東北季風，黑色油汙一直擴散卻找不到汙染源，最後台中港務分公司研判黑色油汙疑從2、3號碼頭中間排水箱涵溢出。

環保局水保科19日上午8時許獲報稱，台中港西一碼頭至西六碼頭附近有黑色油汙，下午2點在北碼頭2、3碼頭下方箱涵發現持續黑油排出，疑為源汙染源。現場已布設攔油柵進行油汙圍堵，並採取吸油棉片吸除油汙，港務分公司並增加布設2道攔油柵控制汙染範圍，環保局表示，由於箱涵沿路有中油輸油管線經過，疑油管漏油所致。

中油台中營業處副處長鄭文龍指出，昨天上午派員了解，由於漲退潮關係，漲潮時不見油汙，退潮後涵洞又出現大量油汙，緊急將油管關閉並抽出涵洞殘油，目前已評估可能漏油位置進行開挖，以釐清是否為油管漏油。

(中時 )