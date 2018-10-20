NBA》越噓越強大！巴特勒狂轟33分讓球迷閉嘴

2018年10月20日 11:20 中時電子報 黃及人

儘管賽前介紹進場時，吉米巴特勒與灰狼總教練席波迪竟然遭到自家球迷狂噓不已，這反而成為激勵巴特勒的最佳動力！巴特勒20日攻下全場最高33分，幫助灰狼131比123強壓騎士，再次跟球迷宣告，灰狼想要贏球還是得靠他。

吉米巴特勒在新球季開打前，引爆灰狼嚴重內訌，不僅高喊賣我，更在練球時羞辱隊友與教練團，但席波迪就是不理灰狼老闆泰勒堅持送走巴特勒立場，刻意刁難所有跟灰狼報價索取巴特勒球隊，最後總算讓巴特勒續留灰狼效力。

可是吉米巴特勒20日也用最直接方式，回擊那些狂噓他的灰狼球迷，他先發打了36分鐘，投12中10、罰12全進，手感實在太火燙了，他更不僅攻下全場最高得分，另有7籃板、3助攻、4抄截與2火鍋，讓場邊球迷不閉嘴都不行。

灰狼隊友此役相當爭氣，還算力挺吉米巴特勒的威金斯，貢獻全隊次高22分，泰吉布生也有13分、8籃板，就連擺明跟巴特勒槓上的主力中鋒唐斯，都有12分、9籃板及4火鍋，似乎宣告先把恩怨擺在一旁，先替灰狼贏球再說。

至於少了「小皇帝」詹姆斯的騎士，就算「愛神」洛夫交出25分、19籃板與7助攻的驚人數據，其中光在第3節就獨拿16分，還是改變不了開季2連敗結局，歐斯曼22分、8助攻，克拉克生19分，崔斯坦湯普生14分、10籃板。

(中時電子報)