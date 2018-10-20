《翻爆旺寵物》讓你笑到併軌！卡哇伊毛小孩看不完

《翻爆旺寵物》讓你笑到併軌！卡哇伊毛小孩看不完

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中時電子報
綜合報導

◎抓不完！浪浪爆量 吉安辦絶育

流浪狗「零安樂死」政策上路後，花蓮流浪犬中途之家收容犬隻爆量，流浪狗四處流竄，吉安鄉公所至12月10日配合花蓮縣動植物防疫所免費辦理犬貓3合1絕育計畫，讓來不及帶毛小孩施打疫苗或結育，可至鄉公所或鄉內各動物醫院進行。

◎超帥氣！騎車蹓鸚 鳥來伯瞎趴

大家都稱他「鳥來伯」！板橋土城的居民一定對他不陌生，鳥來伯小小的摩托車後，總會伴隨兩隻五彩繽紛的金剛鸚鵡，穿梭在大街小巷，每當鸚鵡展翅飛翔時，彷彿兩架風箏隨風而起，吸引路過民眾為之駐足。

◎心好累！傲嬌公主 蜜袋鼯挑食

今年剛從大學畢業的Winnie，在學時就飼養蜜袋鼯「咪咪」，至今彼此已培養深厚情感，Winnie表示，咪咪目前年僅1歲，但對人臉辨識有相當大的能力，她笑說，咪咪只要看見她以外的人，就會瞬間惱怒咬人，和平時瞪著大眼撒嬌的模樣大相逕庭。

◎熊厲害！喵星人 打蚊子最在行

貓咪阿川是美國短毛貓混金吉拉，主人邱鏡淳說，牠本來是老闆養在店裡的店貓，因為阿川實在是太可愛了，每天都想趕快去上班，這樣就可以看到牠，逗牠玩，後來因為老闆的小孩對貓毛過敏，就把阿川送給她，就這樣阿川來到邱家已3年了。

◎愛馬士！寵唉鳳 悄悄話天天說

陸海鎮寵愛馬的程度堪稱「愛馬士」，求學時代為騎馬而餓肚子、蹺課，5年前因緣際會養了第1隻馬「lulu」開始圓夢，陸續養10多匹馬，開闢媲美奧運馬賽規格的馬場，讓馬兒能舒適活動，蒐藏各種馬具體貼馬兒們的辛勞，他最疼「iphone」，每天和牠輕聲細語一番。

◎龜迷會！陸龜玩家 變身直播主

家中曾飼養上百隻陸龜的戴藤輝原本是個小玩家，剛接觸時僅在網路社團購買了人生中的第一隻陸龜，做了許多功課且越養越多，還養出心得，甚至在網路上開設桃花島兩棲爬蟲工作室，變成直播賣家，與愛龜同好分享養龜經驗。

(中時電子報)

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