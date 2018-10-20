花蓮》弦樂繚繞太魯閣 太魯閣峽谷音樂節湧數千人進場

2018年10月20日 12:23 中時 張祈

「峽谷弦音，齊詠山林」太魯閣峽谷音樂節，今天上午10時30分正式演出，吸引數千名遊客前來參加。（張祈攝）

這次的音樂總監范宗沛(圖右)與演出團隊穿著輕便，他說，這次要來享受音樂。（張祈攝）

自2002年起舉辦的太魯閣峽谷音樂節，今年以「峽谷弦音，齊詠山林」為主題，集結全國不同文化的音樂，將弦樂、古典樂、客家、原住民音樂等以跨族群融合演出，今上午10時30分在太魯閣台地演出，吸引數千名遊客席地而坐，享受精彩演出。

太魯閣國家公園管理處長楊模麟說，太魯閣國家公園屬世界級景區，範圍有9萬2000公頃，海拔從0到2000多公尺，山巒起伏，擁有豐富自然和人文資源，透過音樂節活動，邀請民眾一同坐看峽谷聽音樂。

二度前來演出的三金（金鐘、金馬、金曲）音樂家范宗沛，今年不只擔任表演者，更挑起音樂總監大任，設計今年演出名單及內容，范宗沛與演出團隊穿著輕便，有別於過往燕尾服正式裝扮，他說，今天就來是享受音樂，也要和民眾一樣穿著休閒服，坐在草地上聽。

今年演出由范宗沛親自領軍的峽谷弦樂四重奏做開場，接下來為峽谷二重唱、Amis旮亙樂團接力演出；下半場由水源國小舞蹈隊開場、范宗沛音樂團隊、雲力思、羅思容&孤毛頭樂團做今年的結尾，民眾可透過太魯閣峽谷音樂節臉書紛絲專頁同步欣賞現場活動。

太管處提醒前往民眾，今天上午8時自下午6時，在錦文橋南北兩側實施交通管制，太魯閣台地禁止車輛進入，民眾可至新城（太魯閣）車站搭乘免費接駁車往返峽谷音樂節會場，時間為上午9時至下午5時30分，每10至12分一班車，詳細接駁資訊可至官網查詢。

(中時 )