最新研究：久坐不動也是病 致死風險比心臟病還高

一項新研究顯示，不常運動比經常運動者，死亡風險高出3.9倍。(達志影像/shutterstock)

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中時電子報
/綜合報導

運動可以延年益壽，但一項新研究更進了一步發現，久坐不動的生活方式比吸菸、罹患糖尿病和心臟病還可怕。該研究顯示，不運動的人與頂尖運動員比較，死亡風險高出5倍。而不常運動和經常運動者相比，也高出3.9倍死亡風險。專家說，此項數據客觀又明確，久坐不動應該被視為一種疾病，而處方就是「運動」。

CNN報導，該研究不依賴患者的自我報告，而是實際進行測試。1991年1月1日至2014年12月31日期間，12萬2,007名患者在克利夫蘭診所接受跑步機測試，以了解運動和健身益處相關的死亡率。該研究日前刊登在AMA Network Open雜誌上。

研究結果指出，久坐不動的生活方式，甚至壓倒了吸菸，糖尿病甚至末期疾病等風險。那些久坐不動的人和頂尖運動員比較，死亡相關風險高出5倍。較不經常運動和經常運動的人相比，仍有高出3.9倍的風險。另外，如果比較坐姿和運動測試中表現最差的風險，則是吸菸的3倍。

克利夫蘭診所的心臟病專家，也是該研究作者賈伯(Wael Jaber)博士稱，此研究結果「非常令人驚訝」。他說，在跑步機測試中表現不佳的人，「比透析腎功能衰竭患者的風險幾乎翻了一番。」心臟病專家Satjit Bhusri博士也說，這項研究加強我們認知，「久坐不動的生活方式導致心髒病的發病率更高。 」

有人以為，太多鍛鍊會讓人死亡風險提高，賈伯表示，運動或健身的頻率不會讓你面臨更多風險，「超級鍛鍊者」仍然有較低的死亡率。

賈伯說，不管是40多歲還是80多歲，所有年齡層男女都可見到鍛煉帶來的好處，而女性可能會更加明顯。

(中時電子報)

文章來源：Not exercising worse for your health than smoking, diabetes and heart disease, study reveals

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