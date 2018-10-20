高雄》北漂影片有感！高雄女婿集資租遊覽車 響應返鄉投票

張先生希望發起活動，能吸引漂流在外的遊子和學生們回去投票。（本報資料照片）

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中時電子報
/整理報導

北漂影片引起共鳴！身為高雄女婿的張先生有感北漂學子外地求學辛苦，特地和友人集資租一部遊覽車，讓漂流在中部的高雄青年和學子們可以返鄉投票。但他也期望教育下一代惜福觀念，因此將會收取每人100元費用。他更強調這次活動是期望北漂族的青年和學子們返鄉投下他們手中能改變高雄的一票，不論是支持藍綠或無黨，都歡迎搭乘。

身為高雄女婿的張先生表示，妻子來自高雄，雖然戶籍已遷至台中，但自己身和妻子兩人對高雄都有忘不了的情感。之前2016年總統大選的「返鄉投票」到近來的韓國瑜鼓勵北漂族返鄉投票，都觸動到人心。他和妻子有感於現在國民兩黨政治惡鬥，更期望漂流在外的高雄學子們可以投票，因此和朋友集資提供百元返鄉專車，因能力有限，僅能提供一輛車共42座位，將優先提供給在東海、逢甲等大學的學生們，額滿為止。

張先生歡迎有意搭乘學子先傳簡訊給聯繫人，聯繫電話號碼為0908-187023，只要說搭乘「返鄉專車」，提供相關資料完成報名程序後就會通知。返鄉專車僅收取100元，可替學生們省下一筆費用。記者詢問目前報名狀況，張先生表示已有六七名確定報名，期望更多人響應。

律師表示，包遊覽車返鄉投票並無圖利特定候選人，所以並不違反《選罷法》99條「期約賄選」，對於有投票權之人，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，連繫人只是好意鼓勵大家返鄉投票。

(中時電子報)

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