宜蘭》首度為林姿妙站台 韓國瑜：當選後聯手為農漁民找外銷訂單

2018年10月20日 12:25 中時 楊佳穎

林姿妙、韓國瑜互贈好彩頭。（楊佳穎攝）

國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙20日上午在羅東鎮舉辦溪南競選總部成立大會，除了國民黨主席吳敦義親臨站台，更找來高人氣的國民黨高雄市長候選人韓國瑜、「宜蘭女婿」立委蔣萬安到場加持。韓國瑜致詞時，讚林姿妙是偉大女性、優秀政治人物，更喊兩人當選後一定聯手為農漁民找外銷訂單，讓農漁民不再流眼淚。

經歷昨日候選人抽籤作業後，抽中2號的林姿妙今盛大辦理溪南競選總部成立大會，現場湧進逾5000名支持者，頭戴粉紅帽、揮舞旗幟高喊「凍蒜」；林姿妙則在祥獅引領下，與韓國瑜、蔣萬安及各鄉鎮市候選人12旗隊一同大進場，展現氣勢，並與韓國瑜互贈「菜頭」象徵好彩頭，祝福對方順利當選。

韓國瑜致詞表示，雖然高雄事情很多，仍要來替林姿妙站台，因為從她身上看到一位偉大的女性，要撫養4個孩子，又要為百姓工作，不僅家庭教育做得好、孩子都很孝順，選民服務也很棒，當羅東鎮長有口碑，「一位偉大的女性、優秀的政治人物，也是一位很棒的媽媽、一位非常和善的朋友，在林姿妙身上都能看到！」

韓國瑜接著說，政治人物永遠有兩種選擇，手上有選票就作威作福，或是做牛做馬、為百姓做事，而林姿妙一路走來政績沒話說，且對宜蘭縣民來講，一位縣長比總統還重要，百姓的需求就是水溝要通、商業繁榮、農漁產品賣得出去、教育要做好，這些都是一名縣長的工作，因此宜蘭鄉親一定要把握機會，選出一位最棒的縣長。

他接著說，未來的宜蘭，林姿妙很重視商業、農漁產品，而現在農、漁民都面臨「兩把刀」，外銷無法出去、內銷價格崩盤，「林姿妙跟我想法一樣，未來一定要讓農村、農漁民經濟更好；若我當選高雄市長，要跟林姿妙聯手，幫農漁民找外銷訂單」，讓農漁民不再流眼淚。

最後，韓國瑜也不忘表示，現在選舉好像不用奧步、抹黑就不會選，如今已是2018年，「為什麼每次選舉一定要使奧步，不能擁有一個乾淨的選舉嗎？」他呼籲，宜蘭鄉親要相信林姿妙，「所有奧步、沒水準的不要信」，要堅定信心，讓一位偉大的母親、勤勞的縣長帶領宜蘭縣民，讓宜蘭在未來發光發熱。

(中時 )