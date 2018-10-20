嘉義》嘉義市長涂醒哲發揮「女人圈」戰力 爭取連任

尋求連任的嘉義市長涂醒哲比出四號手勢，強調勢在必得。（廖素慧攝）

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尋求連任的嘉義市長涂醒哲聘任律師洪千雅（右）擔任婦女後援會會長。（廖素慧攝）
嘉義市小英之友會長黃淑英稱讚嘉義市長涂醒哲是暖男。（廖素慧攝）
嘉義市長涂醒哲的大姊涂惠鈴自美國返嘉力挺。（廖素慧攝）
涂醒哲競選總部婦女後援會成立，場面熱鬧。（廖素慧攝）

尋求連任的嘉義市長涂醒哲20日成立婦女後援會，律師洪千雅擔任會長，她與小英之友會長黃淑英皆稱讚涂醒哲是「暖男」，涂的「女人圈」姊妹們約200人來讚聲同喊「4在必得」，大姊涂惠鈴也特地從美國返回嘉義市力挺，場面熱鬧，洋溢女性的氣味。

涂醒哲競選總部婦女後援會成立大會由民進黨中央婦女部協助，有「越南國服走秀」活動，展現越南新住民女性溫柔婉約的特質，顯示文化共融的台灣新移民社會，涂醒哲向婦女後援會說明4年執政政績，希望以婦幼政績搶攻女性選票。

主持人新住民阮雅珍宣讀「姊妹幫宣言」後，涂醒哲在大家見證下簽名，矢言打造嘉義市成為友善新住民的城市。

黃淑英稱讚涂醒哲是「默默做事的暖男，不刻意宣傳」；洪千雅說，嘉義市長期由女性執政，卻不如涂醒哲以男性執政推出更多婦女政策，涂市長真是暖男。

競選總部總幹事陳茂松大力宣揚涂醒哲政績，又對涂目前的選情評析說「氣溫剛剛好，秋高氣爽」，據競總主委李俊俋透露，民進黨內部民調顯示涂穩定領先對手5、6％，持續加溫中。

(中時 )

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