MLB》柳胖砸鍋！道奇被釀酒人逼入第7戰

2018年10月20日 12:17 中時電子報 盧品青

國聯冠軍賽第6戰，釀酒人首局攻下4分超前道奇。(轉自MLB臉書)

國聯冠軍戰果然是一齣五五波的精采好戲，釀酒人20日在主場背水一戰，藉著道奇先發投手柳賢振「1局爆」，釀酒人成功以7-2延命成功，將對手逼入一決生死的第7戰！

雖然道奇開賽就來了一支首打席陽春炮，但是柳賢振嚴重失控，1局下就被狂敲5安，包括阿奎拉(Jesus Aguilar)兩分打點的二壘打，一口氣失掉4分。第2局柳胖明顯撐不住了，總教練還是讓他投完3局才退場，總計被打5分，把壓力全轉移到打線上面。

可惜道奇打線也疲軟不振，沒能攻破釀酒人牛棚，貝林傑(Cody Bellinger)、穆西(Max Muncy)、普伊(Yasiel Puig)全數掛零。反倒是柳胖過早退場逼得道奇使用投手車輪戰，出來救火的前田健太還因暴投失分。

最令主場球迷開心的還是道奇「大反派」馬恰多(Manny Machado)了，他每次站上打擊區總是讓觀眾扯開嗓子狂噓，每一次揮棒落空都引來巨大歡呼。最後馬恰多4打數掛零，還在關鍵時刻吞下三振，觀眾都樂不可支。

現在兩軍皆無退路，明日就是真正決一死戰了，這也是今年季後賽首次出現生死戰。道奇將最後希望寄託在菜鳥投手伯勒(Walker Buehler)，釀酒人預定派出夏辛(Jhoulys Chacin)先發。

(中時電子報)