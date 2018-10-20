骨鬆死亡率高達20％ 竟有8成高風險族未就醫

2018年10月20日 12:46 中時 林周義

骨質疏鬆症為全球第2大流行病，每3名女性就有1人患病，每5名男性就有1人患病，然而骨質疏鬆症學會調查發現，我國有8成高危險族群仍未就醫、預防。醫師表示，骨鬆症狀易被忽略，因伴隨共病，一年內的死亡率高達20%。

適逢10月20日世界骨鬆日，骨質疏鬆症學會發布最新調查，發現50歲以上者、服用類固醇藥物、停經婦女等高風險族群中，高達8成的人並未就醫、預防。骨質疏鬆症學會理事長、高雄市立大同醫院骨科醫師林高田表示，許多人背痛、駝背、無法仰睡、彎腰會痛苦，但多數人誤以為是普通的腰痠背痛。

多數人都會因骨鬆導致骨折，進而跌倒，無法獨立行動，甚至死亡。林高田表示，骨折本身不會致死，死亡的原因往往都是共病所引起。行動力變差，帶來許多併發症，如肺炎、尿道感染等。其中，又以髖部骨折最嚴重，女性患者的死亡率達11.2%，男性則為18%。

為避免罹患骨鬆，林高田建議，飲食中應多補充鈣質，外出時多日曬，以活化維生素D、加強鈣質吸收。負重運動則可增加骨質密度，改善身體平衡，避免跌倒風險。另呼籲民眾積極篩檢、追蹤，以利及早發現危機。

目前，骨質疏鬆症學會已與全台約20家醫院合作，推出「骨折聯合照護服務FLS」，藉由個案管理方式，辨識出骨鬆高危險病人，並提供生活衛教及治療評估。

(中時 )