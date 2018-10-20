縱火醫師娘 北檢訊後責付給她母親

2018年10月20日 14:02 中時 張孝義

臺北市某大型醫院的林姓內科醫師與其林姓妻子吵架，妻子在19日中午對丈夫潑汽油並點火，造成林男全身40%二度灼傷送臺大救治，警方將林女移送臺北地檢署，檢方複訊後，將林女責付給她的母親。

32歲林姓醫師與34歲妻子感情不睦，經常口角，林妻還曾控告丈夫家暴6次，19日中午，失去理智的林女趁先生返家午睡，對他潑汽油並點火，造成林男全身40%二度灼傷送臺大救治。林女及8個月大的兒子也遭波及。

警方調查，林女19日中午騎機車至信義路某加油站購買1瓶汽油，回家後就走進臥室，將汽油全部灑在正在睡覺休息的先生身上，接著憤而點火，完全不顧兒子也在家中。

林女縱火後跑到樓下1家文具店，向店家表示：「我家失火了，8個月的嬰兒還在裡面！」一對夫妻顧客聽說後，就陪同林女上樓，並將男嬰抱出，店家此時也打電話給119報案求助。

眾人上樓要帶男嬰離開時，林姓醫師忍痛將身上的火撲滅，全身紅腫跑下樓，吵著要和妻子理論，林妻則躲進文具店廁所不願出來，林男後來體力不支，被趕來的救護車送往臺大，因嚴重燒燙燒，目前仍在清創救治。

警消指出，林女縱火時，左手背也有1度燒燙傷，其8個月大男嬰右臂則有細部燒傷水泡，經救治後均無大礙，警方隨後將林女帶回派出所偵訊。

(中時 )