縱火醫師娘 北檢訊後責付給她母親

林姓醫師與妻子當年甜蜜拍婚紗，1年後卻反目釀成悲劇。（翻攝林姓醫師臉書）

友善列印
中時

臺北市某大型醫院的林姓內科醫師與其林姓妻子吵架，妻子在19日中午對丈夫潑汽油並點火，造成林男全身40%二度灼傷送臺大救治，警方將林女移送臺北地檢署，檢方複訊後，將林女責付給她的母親。

32歲林姓醫師與34歲妻子感情不睦，經常口角，林妻還曾控告丈夫家暴6次，19日中午，失去理智的林女趁先生返家午睡，對他潑汽油並點火，造成林男全身40%二度灼傷送臺大救治。林女及8個月大的兒子也遭波及。

警方調查，林女19日中午騎機車至信義路某加油站購買1瓶汽油，回家後就走進臥室，將汽油全部灑在正在睡覺休息的先生身上，接著憤而點火，完全不顧兒子也在家中。

林女縱火後跑到樓下1家文具店，向店家表示：「我家失火了，8個月的嬰兒還在裡面！」一對夫妻顧客聽說後，就陪同林女上樓，並將男嬰抱出，店家此時也打電話給119報案求助。

眾人上樓要帶男嬰離開時，林姓醫師忍痛將身上的火撲滅，全身紅腫跑下樓，吵著要和妻子理論，林妻則躲進文具店廁所不願出來，林男後來體力不支，被趕來的救護車送往臺大，因嚴重燒燙燒，目前仍在清創救治。

警消指出，林女縱火時，左手背也有1度燒燙傷，其8個月大男嬰右臂則有細部燒傷水泡，經救治後均無大礙，警方隨後將林女帶回派出所偵訊。

(中時 )

荒唐！結婚對象不被父母接受　陸… 士檢反賄再前進檢察長騎馬宣導

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。