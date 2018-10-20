談習近平對台思想 陸學者：面對分裂主義 兩岸也有鬥爭義務

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陸委會19日舉辦「中國大陸改革開放40年之展望與挑戰」研討會，就在同一天，「十八大以來大陸對台方針政策」研討會在北京舉行。大陸社科院台研所所長楊明杰指出，中共總書記習近平的對台政策，首先就是國家統一走向偉大復興的歷史必然。他認為，兩岸關係除了經濟社會合作的順暢一面，在面對分離主義、外部勢力時，也有鬥爭的一面。「兩岸同胞也有鬥爭的義務，也有鬥爭的使命。」

大陸中新社報導指出，由大陸全國台聯、廈大台研院、兩岸關係和平發展協同創新中心共同舉辦的「十八大以來大陸對台方針政策」研討會19日在北京舉辦，兩岸60餘位專家學者出席。

大陸社科院台研所所長楊明杰演說時指出，習近平從民族復興的角度談及對台政策，可從六方面理解。一是國家統一是中華民族走向偉大復興的歷史必然；二是要堅定不移地團結兩岸同胞，共同致力於民族復興；三是要在民族復興的大局當中把握兩岸關係。

四是所追求的國家統一，不只是形式上的，更重要是兩岸的心靈契合；五是堅定不移地為兩岸同胞謀福祉；六是中華民族偉大復興，絕不是輕輕鬆鬆敲鑼打鼓就可以實現。

楊明杰表示，在民族偉大復興的概念下，兩岸關係不僅包括兩岸經濟社會合作的順暢一面，同時還有鬥爭的一面，就是在面對分離主義、外部勢力時，如果對我們的主權、安全和發展利益構成挑戰的時候，兩岸的同胞也有鬥爭的義務，也有鬥爭的使命。

海協會副會長孫亞夫則表示，民進黨上台後，堅持「台獨」立場，使兩岸關係從根本上緊張起來。大陸將更堅決遏止台獨分裂行徑，堅持按照一中原則處理台灣涉外事務，同時繼續秉持「兩岸一家親」理念，推動兩岸各領域民間交流合作。

廈門大學台灣研究院院長李鵬指出，習近平對台工作的論述越來越具有底線思維，這體現出對於台獨勢力絕不容忍的強硬態度。但也有兩岸一家親等柔性一面。他認為，大陸涉台輿情對台灣民眾，需展現更多包容和理解，要把民進黨當局和台灣民眾區分看待。

(中時 )

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