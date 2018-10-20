花博后里、外埔鄉親日票卡開始發放

2018年10月20日 12:56 中時 陳世宗

后里區民寄望透過花博提升在地基礎建設、觀光效益！（陳世宗翻攝）

台中世界花卉博覽會將於11月3日開幕，台中市政府規畫10月27、28日舉辦「鄉親日」，邀請設籍后里、外埔的市民，分別提前至花博后里、外埔園區體驗。「鄉親日」邀請票卡由里鄰長及里幹事陸續發送，不少拿到票卡的在地居民既開心又期待，表示要呼朋引伴一起去逛花博。

20日早上后里區在地里長於后里區公所前，發放鄉親日邀請票卡給后里在地居民，現場拿到票卡的大小朋友都相當興奮，期待花博的到來。

后里區代理區長張大春說，在11月3日花博開幕前，市府將10月27日訂為后里的「鄉親日」，讓在地居民至花博后里園區先睹為快，當天開放時間為上午10時至下午4時，后里鄉親可將汽機車免費停至友達后科停車場，園區內容相當精采，歡迎在地居民踴躍參加。

后里聯合里長陳查某表示，透過花博，能向世界展現后里特色，而這場世界級的博覽會，也是地方期待已久的盛事，是在地的光榮；后里墩南里里長張進義說，票卡發給在地鄉親後，里民都非常開心，歡迎后里居民10月27日到后里馬場園區及森林園區遊玩。

后里居民紀小姐表示，花博這場國際性的活動，后里也是園區之一，這是在地人的福利，她既期待又開心，也歡迎大家到后里旅遊。施先生說，花博的舉辦，對后里發展有很大的助益，並能提升在地基礎建設、觀光效益，這是后里以前所沒有的，因此對於花博，在地人都很開心。

市府表示，「鄉親日」分別邀請設籍后里的市民在10月27日提前進入后里園區參觀，10月28日則邀請設籍外埔的市民提前進入外埔園區參觀；市府同時藉此進行外部壓力測試，檢視園內各項設施與服務，盼讓花博開幕後的相關設施服務調整至最高品質。

(中時 )